Ralph Hasenhuttl steht kurz vor der Entlassung in Southampton, und der Verein wird voraussichtlich bis zur Wiederaufnahme der Premier League-Saison nach der Weltmeisterschaft einen neuen Manager haben

Ralph Hasenhuttl steht kurz davor, von Southampton entlassen zu werden, und es könnte am Montag passieren, versteht talkSPORT.

Der Club von der Südküste befindet sich auf den Abstiegsplätzen, nachdem er nur eines seiner letzten acht Premier League-Spiele gewonnen hat.

AFP Nach vier Jahren im Club steht Hasenhuttl kurz davor, als Southampton-Trainer entlassen zu werden

Der letzte Rückschlag kam am Samstagnachmittag, als Southampton von Newcastle beiseite gefegt wurde, das im St. Mary’s Stadium mit 4:1 gewann.

„Mir wurde gesagt [on Sunday night] aus sehr guter Quelle, dass der Abgang von Ralph Hasenhüttl ratifiziert und bestätigt wird [on Monday].

talkSPORT geht auch davon aus, dass die Saints, selbst wenn Hasenhuttl bis zur Weltmeisterschaft überlebt, planen, einen neuen Manager für die Wiederaufnahme der Premier League-Saison am zweiten Weihnachtstag einzusetzen.

Während die Magpies beeindruckend waren, waren die Anhänger von Southampton weniger als beeindruckt von dem, was sie von ihrer eigenen Seite sahen, als im Stadion Buhrufe ertönten.

Hasenhüttl wurde nach dem Spiel zu seiner Zukunft befragt und gab zu, dass sein Schicksal nicht in seiner eigenen Hand liegt.

Auf die Frage, ob es sein letztes verantwortliches Spiel sei, sagte er: „Ich habe in meiner Zeit hier viele Entscheidungen getroffen. Zum Glück muss ich diese Entscheidung nicht treffen.

„Ich kann nicht sagen, dass der Einsatz nicht da war, aber im Moment werden wir den Aufwand auf dem Platz nicht belohnen.“

Er fügte hinzu: „Ich denke schon [being in the relegation zone] ist ein Spiegelbild dessen, was wir bisher getan haben. Es war nicht gut genug.“

Der Österreicher ist seit fast vier Jahren beim Verein und löste im Dezember 2018 Mark Hughes ab.

