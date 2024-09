Heim Boulevard

Aus: Lisa Klugmayer

Drücken Teilt

Für Ralf Schumacher und Étienne ist es das erste Oktoberfest als Paar – und prompt begehen sie einen großen Fehler. Das bleibt ihren Fans natürlich nicht verborgen.

München – Das legendäre Oktoberfest in München startet wieder. 14 Tage lang wird in der bayerischen Landeshauptstadt gesungen, Bier getrunken und Kaiserschmarrn gegessen. Das lässt sich die AZ-Promis des Landes natürlich nicht entgehen. Deshalb werden Florian Silbereisen (43), Verena Kerth (43) und Anna-Carina Woitschack (31) pünktlich zum Wiesn-Anstich (21. September) im Bierzelt sein. Auch Ralf Schumacher (49) und Étienne (34) sind mit dabei und haben ihre besten Lederhosen aus dem Schrank gekramt. Doch beide begehen einen Wiesn-Fauxpas, der den Fans sofort ins Auge sticht.

Ralf Schumacher und Étienne freuen sich auf ihr gemeinsames Oktoberfest

Promi-Parade auf der Theresienwiese: Nichts ist den VIPs zu teuer, um sich auf das Oktoberfest vorzubereiten. Simone Ballack lässt sich zum Oktoberfest-Auftakt Lachssperma spritzen, Katja Krasavice legt sich unters Messer und präsentiert ihre neue Nase jedem, der sie sehen will. Auch Ralf Schumacher und Étienne freuen sich auf ihr erstes gemeinsames Oktoberfest als Paar – und daran müssen sie ihre Fans natürlich teilhaben lassen.

So wie Ralf Schumacher: Auch diese deutschen Promis haben sich geoutet Fotogalerie anzeigen

Auf Instagram posteten die beiden ein gemeinsames Foto von sich: Arm in Arm, mit breitem Grinsen, beide in Tracht. Sogar an passende Stulpen hat Étienne gedacht. „Ready to go to Oktoberfest Party by @kufflers_weinzelt!“, schrieb Ralf Schumacher unter das Foto. Seine Fans freuten sich natürlich riesig über den Anblick. „Gott sei Dank könnt ihr eure Liebe endlich genießen, ohne Verstecken zu spielen“, schrieb eine Instagram-Nutzerin. „Ein schönes Paar“, findet RTL-Moderatorin Frauke Ludowig. Doch bei all der Freude stört die Fans vor allem ein Detail.

Ralf Schumacher und Étienne begeistern im Trachtenkostüm – doch ein Detail ist für Fans ein „absolutes No-Go“

Die Rede ist von den Schuhen. Ralf Schumacher und Étienne tragen beide Sneakers zur Lederhose. Ein absoluter Oktoberfest-Fauxpas – zumindest laut seinen Fans. „Absolutes No-Go: die Schuhe“, schreibt ein Instagram-User. „Nächstes Jahr bitte andere Schuhe anziehen“, wünscht sich auch dieser Fan. Ein anderer gibt zu denken: „Alle versuchen oben traditionell zu sein, aber unten sind sie dann schlampig… so geht das nicht, egal ob modern oder nicht.“ Weitere Kommentare lauten: „Na, dann üben wir nochmal mit den Schuhen“, „Ralf! Was sind das für Schuhe? Die passen nicht“, „Schönes Outfit, aber die Schuhe“ und „Die Schuhwahl muss überdacht werden.“

Apropos Oktoberfest: DJ Ötzi hat sein Trachtenkostüm zu Hause gelassen. Feiern kann der Schlagerstar aber auch ohne, immerhin hat er mit Florian Silbereisen die passende Gesellschaft. Verwendete Quellen: Instagram/ralfschumacher_rsc