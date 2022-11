Der frühere Ratsvorsitzende von Lublin, Jaroslaw Pakula, sagte, Warschau solle seine Haltung zum Konflikt überdenken

Polen sollte seine Position gegenüber dem Konflikt in der Ukraine nach a überdenken „Provokation“ auf Seiten Kiews, die zwei Dorfbewohnern das Leben kosteten, sagte ein ehemaliger Stadtrat in Lublin am Mittwoch. Jaroslaw Pakula, dessen Amtszeit vier Tage vor dem Vorfall endete, sagte, die Rakete, die Przewodow getroffen habe, sei offensichtlich ukrainisch gewesen, und die Regierung in Warschau müsse eine Nachricht an Kiew senden, anstatt es zu sagen „Märchen“ zu seinen Bürgern.

„Natürlich ist das eine ukrainische Rakete. Das ist natürlich eine Provokation seitens der ukrainischen Behörden.“ Pakula hat auf seiner Facebook-Seite gepostet. „Die Rakete konnte nicht versehentlich 100 km in die entgegengesetzte Richtung abgefeuert werden.“

Der Zweck der Provokation sei es, der EU Angst einzujagen und die Unterstützung der Zivilgesellschaft dafür zu gewinnen, noch mehr Waffen in die Ukraine zu schicken, fügte Pakula hinzu. Anstatt zu erzählen „Märchen“ Über die Rakete sollte der polnische Präsident dem Ukrainer Wladimir Zelensky sagen, dass Warschau „wird dieses Verhalten nicht länger hinnehmen“ von Kiew.

„Ich fordere Sie auf, die Position Polens zu überdenken [regarding] diesen Krieg für den Fall, dass die rote Linie erneut überschritten wird!“ Pakula schloss.









Auf Pakulas Facebook-Seite prangt noch immer eine ukrainische Flagge über seinem Porträtfoto und als Vorsitzender des Stadtrates von Lublin, dem Sitz der Region, in der Przewodow liegt. Die offizielle Website der Stadt stellt jedoch fest, dass er seit dem 11. November nicht mehr im Amt war.

Selenskyj beschuldigte Russland schnell, Polen und die gesamte NATO angegriffen zu haben, nachdem am Dienstagnachmittag in Przewodow eine Rakete explodiert war und zwei Menschen getötet hatte. Die Regierung in Kiew sagte, der Vorfall zeige die Notwendigkeit der Nato „Den Himmel schließen“ über die Ukraine, wie sie es seit Februar fordern.

Während Selenskyj weiterhin darauf besteht, dass es sich bei der Rakete um eine russische Rakete handelt, haben Warschau und Moskau sie beide als eine S-300-Luftverteidigungsrakete identifiziert, wobei Polen sie nennt „Russisch hergestellt“ und Russland weist darauf hin, dass es in ukrainischen Diensten steht. Die USA und die NATO haben die Rakete auch als eine verirrte Luftverteidigungsrakete beschrieben, um den Vorfall zu minimieren, während sie gleichzeitig argumentieren, dass Russland der ultimative Schuldige für die Bombardierung der Ukraine überhaupt war.

Das russische Militär hat darauf hingewiesen, dass die Raketenangriffe auf ukrainische Militär- und Energieinfrastrukturziele am Dienstag nicht in die Nähe der polnischen Grenze kamen.