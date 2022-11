Raketeneinschlag: Polen geht nicht von einem Angriff aus

Stand: 16.11.2022 13:46 Uhr

Die Angst vor einer Eskalation des Ukraine-Krieges war groß, nachdem eine Rakete Polen getroffen hatte. Die polnische Regierung, die Nato und US-Präsident Biden gehen inzwischen davon aus, dass es sich um eine ukrainische Flugabwehrrakete handelt.

Nach Angaben des polnischen Präsidenten Andrzej Duda war der Raketenangriff in Przewodow kein gezielter Angriff auf das Nato-Land. Die Rakete, die am Dienstag polnisches Territorium traf, stammte „höchstwahrscheinlich“ von der ukrainischen Luftabwehr.

„Absolut nichts deutet darauf hin, dass dies ein vorsätzlicher Angriff auf Polen war“, sagte Duda gegenüber Journalisten. Nach heutigem Kenntnisstand handelt es sich um eine in Russland hergestellte S-300-Flugabwehrrakete, die in den 1970er Jahren hergestellt wurde.

Polens Präsident Duda spricht nach Raketeneinschlag von „unglücklichem Unfall“ Kristin Joachim, ARD Warschau, 16.11.2022 16:05 Uhr

Zwei Menschen getötet

Auf einem Bauernhof in dem ostpolnischen Dorf sind nach Angaben der Feuerwehr beim Einschlag der Rakete zwei Menschen getötet worden. Ersten Berichten zufolge handelte es sich um einen russischen Raketenangriff. Die Nato konnte dies nicht bestätigen.

Es sei wahrscheinlich, dass eine ukrainische Flugabwehrrakete versehentlich Polen getroffen habe, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Aber es ist nicht die Schuld der Ukraine. Laut Stoltenberg muss Russland diesen „sinnlosen Krieg“ beenden.

Russland weist die Verantwortung zurück

Russland hatte zuvor die Verantwortung für den Raketeneinschlag bestritten. „Wir haben eine weitere hysterische, wahnsinnige russophobe Reaktion erlebt, die nicht auf wahren Tatsachen beruht“, sagte der Sprecher des Präsidialamts, Dmitri Peskow.

„Die am Abend des 15. November in Polen veröffentlichten Fotos der im Dorf Przevodov gefundenen Trümmer werden von Spezialisten der russischen Verteidigungsindustrie eindeutig als Elemente einer Flugabwehrlenkwaffe des Luftverteidigungssystems S-300 identifiziert der ukrainischen Luftwaffe“, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Eine unabhängige Prüfung der Bilder ist nicht möglich.

Die Ukraine macht Russland verantwortlich

US-Präsident Joe Biden sagte zuvor, die Explosion sei wahrscheinlich durch eine fehlgeleitete ukrainische Flugabwehrrakete ausgelöst worden. Nach bisherigen Informationen und angesichts der Flugbahn sei es unwahrscheinlich, dass die Rakete in Russland abgefeuert worden sei, sagte Biden am Rande des G20-Gipfels auf der indonesischen Insel Bali.

Die Ukraine machte dennoch Russland für den Vorfall verantwortlich. Der Krieg werde von Russland geführt, sagte Präsidentschaftsberater Mykhailo Podoliak in einer schriftlichen Erklärung. „Russland hat den östlichen Teil des europäischen Kontinents in ein unberechenbares Schlachtfeld verwandelt. Absicht, Mittel der Hinrichtung, Risiken, Eskalation – all das ist nur Russland. Und anders sind die Raketenvorfälle nicht zu erklären“, sagte Pdoljak.

Bundesregierung bietet Luftüberwachung an

„In einer so ernsten Angelegenheit kommt eine vorschnelle Ermittlung des Hergangs vor einer gründlichen Untersuchung nicht in Frage“, erklärte Bundeskanzler Olaf Scholz nach dem G20-Gipfel. Die Geheimdienste tauschten Informationen aus und die USA unterstützten die polnischen Ermittler. Allerdings dürfe man die Ursache nicht aus den Augen verlieren – die Auswirkungen wären „ohne den russischen Krieg gegen die Ukraine, ohne die Raketen, die jetzt intensiv und in großem Umfang auf die ukrainische Infrastruktur abgefeuert werden“, nicht eingetreten.

Die Bundesregierung bot Polen Luftraumüberwachung an, nachdem die Rakete die Grenze zur Ukraine getroffen hatte. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Berlin sagte, man stehe in Kontakt mit der polnischen Regierung wegen verstärkter sogenannter Air Policing.

Ein Regierungssprecher sagte, dass eine gemeinsame Anstrengung mit der Ukraine und NATO-Partnern unternommen werde, um festzustellen, welche Auswirkungen der Vorfall auf die andere militärische Ausrüstung der Ukraine haben würde. Zudem solle diskutiert werden, ob die Ukraine nach den schweren russischen Raketenangriffen auf die Infrastruktur weitere deutsche Hilfen erhalte, sagte der Sprecher.