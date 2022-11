Rainn Wilson kündigt Namensänderung an, um das Bewusstsein für den Klimawandel zu schärfen

CNN

Rainn Wilson hat seinen Namen „geändert“ und lädt andere ein, dasselbe zu tun.

Der „The Office“-Schauspieler debütierte am Donnerstag in den sozialen Medien mit „Rainnfall Heat Wave Rising Sea Levels Wilson“, um das Bewusstsein für die Klimakrise zu schärfen.

„Als billiger kleiner Trick, um den Planeten Erde zu retten, habe ich meinen Namen auf Twitter, Instagram und sogar auf meinem schicken Briefpapier geändert“, sagte er in einem Video, das er auf seinen verifizierten Social-Media-Konten geteilt hat.

In dem Twitter-Thread, der das Video enthielt, Wilson fügte hinzu, dass er seinen Namen auf Twitter nicht ändern könne „… weil Elon“ verweist auf Richtlinien, die vom neuen Eigentümer Elon Musk auf der Plattform implementiert wurden.

Wilson ermutigte seine Anhänger, den „Arctic Name Changer“ der Umweltschutzgruppe Arctic Basecamp zu besuchen, um ihre eigenen Namen für die Verwendung in ihren Social-Media-Profilen zu erhalten, in der Hoffnung, die Aufmerksamkeit der führenden Politiker der Welt zu erregen, die sich in Ägypten zur internationalen Klimakonferenz COP27 versammeln .

„Und wenn genug von uns dies tun, dann wird @cop27_egypt vielleicht der Ort sein, an dem sich unsere Weltführer zusammensetzen und die arktischen Risiken bemerken und eine Lösung einführen.“ er hat getwittert. „Machen Sie Arctic Name Changer zu einem Game Changer!“