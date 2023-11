Raiders und COO Mike Newquist „trennen sich“

Josh McDaniels und Dave Ziegler sind nicht die einzigen beiden wichtigen Mitarbeiter, die die Raiders kürzlich verlassen haben.

Über Adam Hill des Las Vegas Review-Journaldie Raiders und COO Mike Newquist haben „getrennte Wege.“ Die Unterüberschrift des Artikels ist etwas aussagekräftiger und eindeutiger und erklärt, dass der COO „gefeuert“ wurde. Außerdem bezeichnet der Artikel den Schritt im nächsten Absatz als „Entlassung“.

Newquist ist gerade im August angekommen. Für den Umzug wurde kein Grund genannt.

Obwohl dies nicht direkt mit dem Fußballbetrieb zusammenhängt, ist es nur ein weiteres Zeichen für die Funktionsstörung, die sich unter der Aufsicht von Besitzer Mark Davis ereignet hat. Was auch immer der Grund sein mag, die Einstellung und scheinbare Entlassung eines so wichtigen Mitarbeiters so schnell ist kein normales Verhalten.

Für die Raiders unter Davis sind solche Dinge alles andere als ungewöhnlich geworden.