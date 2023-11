Raiders schöpfen mit Antonio Pierce neue Energie und gehen nach dem Schuss von McDaniels „nicht auf Eierschalen“.

HENDERSON, Nevada – Davante Adams schaukelte nach rechts und dann zurück nach links.

Nachdem Ameer Abdullah wieder richtig auf den Fersen war, lehnte sich Adams zurück und schwang am Donnerstagnachmittag einen 8-Fuß-Sprung auf dem neuen Minikorb im Umkleideraum der Las Vegas Raiders.

Wenig später waren zu seiner Linken die lachenden Offensivspieler der Raiders damit beschäftigt, miteinander zu ringen.

Es war vielleicht der glücklichste Umkleideraum aller Zeiten, und auch wenn niemand die Absicht hatte, es zu sagen, lag der Grund darin, dass die Raiders einen neuen Cheftrainer haben. Antonio Pierce ersetzte am Dienstagabend den entlassenen Josh McDaniels, und es liegt definitiv eine andere Energie in der Luft. Es ist übertrieben zu sagen, dass McDaniels ein unterdrückendes Bedürfnis hatte, die Dinge zu kontrollieren, aber die Spieler sind jetzt lockerer und machen sich keine Sorgen darüber, dass jemand jede ihrer Bewegungen beobachtet und es auf den kritischen Boss zurückfällt.

GEH TIEFER Tafur: Mark Davis‘ Vertrauen in Josh McDaniels und Dave Ziegler schwand schnell

Neben McDaniels wurden am Dienstagabend auch General Manager Dave Ziegler und Offensivkoordinator Mick Lombardi von Eigentümer Mark Davis entlassen.

„Lassen Sie sich nicht verwirren, es ist keine Freude, dass wir einen neuen Trainer haben und dass es Veränderungen gegeben hat“, sagte Adams. „Natürlich war es auf die eine oder andere Weise Zeit für eine Veränderung. Nur um etwas Schwung ins Spiel zu bringen und das Team ein wenig zu beleben.

„Es ist eher eine Denkweise, die wir versuchen … nicht zu erzwingen, sondern einfach so positiv wie möglich vorwärts zu gehen.“ Es gibt jetzt einen definitiven Wandel, bei dem wir sagen können, dass die Dinge anders sind und wir die Möglichkeit haben, dies zu ändern. Unsere Einstellung ist es, Spaß zu haben und unsere Zeit in diesem Gebäude zu genießen. Es fühlt sich an, als würde man zu viel arbeiten.“

Defensive End Maxx Crosby, Adams und Running Back Josh Jacobs sprachen alle separat mit Davis, nachdem am vergangenen Donnerstag ein Teamtreffen mit McDaniels stattgefunden hatte, bei dem die Spieler ihre Beschwerden geäußert hatten.

Crosby fand es lustig, als Pierce auf seiner Einführungs-Pressekonferenz sagte, dass er versuchen würde, mit Crosbys Energie mitzuhalten.

„Seit ich hier bin, haben AP und ich eine großartige Beziehung zueinander“, sagte Crosby. „Ich habe den größten Respekt vor ihm und die Jungs auch. Das ist alles, was man sich wünschen kann, er ist ein Anführer von Männern und die Jungs reagieren wirklich gut auf die Botschaft, die er vorantreibt.

„Ich will einfach nur gewinnen, und das ist alles, was zählt. Ich möchte in einer großartigen Umgebung sein, jeden Tag zur Arbeit erscheinen und große Energie spüren. Das ist wichtiger als alles andere. Das muss man genießen – sonst wird man keinen großen Erfolg haben. Es ist schon schwer genug, rauszugehen und das zu tun, was wir tun. Wenn man also das Gebäude betritt und es nicht genießt, wird es noch schwieriger.“

Wide Receiver Hunter Renfrow unterzeichnete in der letzten Saison eine Vertragsverlängerung mit Ziegler, bevor ihm die Mannschaft schlecht wurde und er ihn in dieser Saison nicht mehr oft einsetzte. Das war so, bis er am Montagabend 60 Prozent der Snaps spielte, die als Showcase für einen Trade am Dienstag zum Stichtag dienten. Aber McDaniels und Ziegler wurden gefeuert und Renfrow ist immer noch hier.

Er lächelte genauso breit wie alle anderen in der glücklichsten Umkleidekabine aller Zeiten.

GEH TIEFER Wer könnte Josh McDaniels ersetzen? 10 potenzielle Cheftrainerkandidaten für die Raiders

„Es gibt eine andere Energie“, sagte Renfrow. „Ich denke, AP hat darauf angespielt: Es macht Spaß, wenn man nichts zu verlieren hat. Lasst uns da rausgehen und eine tolle Zeit haben und hart und schnell spielen.

„Wir laufen nicht überall auf Eierschalen.“

Right Tackle Jermaine Eluemunor ist einer der acht ehemaligen New England Patriots-Spieler im Kader, den McDaniels und Ziegler nach all ihren Jahren in Foxboro aufgebaut haben. Und ja, der Patriot Way ist in Las Vegas gescheitert.

„Es war keine gute Stimmung“, sagte Eluemunor. „Viele von uns haben versucht, an der Seitenlinie Energie zu erzeugen, und ich bin sicher, die Fans konnten das sehen.“

Mit Josh McDaniels als Cheftrainer konnten die Spieler der Raiders den Mangel an Energie an der Seitenlinie spüren. (Mike Mulholland / Getty Images)

Die Niederlage gegen die Detroit Lions am Montag gab Eluemunor ein neues Beispiel dafür, wie ein Team aussehen sollte.

„Dan Campbell bringt diese Art von Energie mit, die jeder erreichen kann“, sagte er. „Das Wichtigste daran, ein guter Cheftrainer zu sein, ist die Art von Energie, die er hat und wie er Männer führt. Ich bekomme die gleiche Stimmung von AP. Er stammt aus einer Zeit, in der man für alles arbeitet, was man bekommt, man seine Hand in den Dreck steckt und Jungs verprügelt und ihnen den Willen wegnimmt. Und das ist es, worum es in diesem Team gehen soll.“

Die 3-5 Raiders empfangen am Sonntag die New York Giants und haben in dieser Saison einiges zu bieten.

„Ich muss die Gelegenheit nutzen“, sagte Renfrow. „Du bekommst nur einen Mulligan. Ich freue mich darauf, da rauszugehen und wieder ich selbst zu sein.“

Tight End Austin Hooper sagte, dass es jetzt an den Spielern liege.

„Die Energie ist gut und ich schätze die unkomplizierte Art der Führung von AP“, sagte Hooper. „Jetzt können wir nur noch Profis sein, ihm folgen und die Chance nutzen. Das ist ein anderes Geschäft als die meisten anderen. Alles passiert, und man hat Mitleid mit Josh und Dave und ihren Familien, aber wir haben keine Zeit, uns zurückzulehnen und darüber nachzudenken, was schief gelaufen ist und was hätte sein können. Das ist ein Geschäft von Woche zu Woche und wir haben die Giants am Sonntag.“

Adams dankte McDaniels und Ziegler dafür, dass sie ihn nach Las Vegas gebracht hatten.

„Wenn sie nicht so hart gekämpft hätten, um dies zu erreichen, wer weiß, wie es ausgegangen wäre?“ sagte Adams. „Am Ende war es nicht das Märchenbuch-Finish, das wir uns alle erhofft hatten … aber man trifft Entscheidungen, lebt mit ihnen und wird besser. Ich möchte ein Raider sein, also möchte ich versuchen, dass dies funktioniert.“

Ein Sieg über Pierces altes Giants-Team wäre ein guter Anfang.

„Man hat Mitleid mit Josh und Dave und ihren Familien“, sagte Eluemunor. „Aber wir haben noch neun Spiele vor uns und Sie haben keine andere Wahl, als sich über die Art von Energie zu freuen, die AP mit sich bringt. Man muss hart trainieren und alles tun, um für so einen Kerl Spiele zu gewinnen.“

Es sieht so aus, als würden die Raiders für ihren neuen Trainer durch eine Wand rennen, anstatt mit dem Kopf gegen eine zu schlagen.

„Sie möchten, dass alle so nah wie möglich sind, und das ist etwas, was AP bietet“, sagte Crosby. „Der Typ ist ein geborener Anführer, er war Kapitän und hat Super Bowls gewonnen und die Jungs reagieren wirklich gut auf ihn. Es ist aufregend zu sehen.“

— Der Athlet’s Tashan Reed hat zu diesem Bericht beigetragen.

(Oberes Foto: Kirby Lee / USA Today)

„The Football 100“, die endgültige Rangliste der 100 besten NFL-Spieler aller Zeiten, ist jetzt im Handel erhältlich. Bestellen Sie es hier.