Raiders-Besitzer Mark Davis verrät den Hauptgrund für die Entscheidung, einen Reset durchzuführen und Josh McDaniels und Dave Ziegler zu entlassen

Der NFL-Handelsschluss am Dienstag war ein verrückter Tag für die Raiders, aber nicht aus dem Grund, den die meisten Leute erwartet hatten. Das Team machte keinen Tausch, aber Besitzer Mark Davis traf die Entscheidung dazu Feuerwehrtrainer Josh McDaniels und General Manager Dave Ziegler in einer Bewegung, die am Dienstag um 22 Uhr PT (Mittwoch 1 Uhr ET) unterging.

Davis hatte nicht viel zu den Entlassungen zu sagen, direkt nachdem sie stattgefunden hatten, aber er sprach schließlich am Mittwochabend mit mehreren Reportern.

Hier ist ein Blick darauf, was der Raiders-Besitzer zu sagen hatte:

Das Duo wurde entlassen, weil die Raiders in die „falsche Richtung“ gingen. Für Davis war die Entscheidung, McDaniels und Ziegler zu entlassen, im Wesentlichen auf eines zurückzuführen: Ihm gefiel die Richtung, in die sich das Team bewegte, nicht. „Es schien einfach, als würden wir in die falsche Richtung gehen“, sagte Davis gegenüber ESPN. „Angesichts der Handelsfrist hatte ich einfach das Gefühl, dass es an der Zeit war, etwas zu ändern, einen Schritt zu machen.“

Nach der Niederlage gegen die Lions am Montagabend belegte die Offensive der Raiders den 29. Platz in der NFL, gemessen an den erzielten Punkten, und lag bei den Rushing Yards pro Spiel auf dem letzten Platz. Die Offensive hatte die meiste Zeit der Saison Probleme gehabt und Davis bemerkte definitiv: „Es schien einfach nicht so, als würde es klappen", sagte Davis dem Las Vegas Review-Journal. „Und als man es sah, kam es einem einfach so vor, als wäre es sehr wichtig, dass wir etwas ändern." Da McDaniels ausfällt, haben die Raiders in der Offensive bereits einige umfassende Änderungen vorgenommen. Zum einen sie Außerdem wurde der Offensivkoordinator entlassen Mick Lombardi. Außerdem wird Jimmy Garoppolo auf dem Weg dorthin sein Bank diese Woche mit Aidan O'Connell, der gegen die Giants starten wird. Die Erklärung für die Vergabe des Interimsjobs an Antonio Pierce. Der Interimstrainer der Raiders verfügt über nahezu keine NFL-Trainererfahrung. Bis letztes Jahr war er noch nie im NFL-Trainerstab, obwohl er über neun Jahre Spielerfahrung verfügt. Davis glaubt, dass Pierce der perfekte Mann für den Job ist. „Ich hatte das Gefühl, dass er der richtige Mann zur richtigen Zeit war", sagte Davis. „Jemand, der führen und etwas schaffen kann und den Respekt des Teams genießt. Nachdem ich mit ihm gesprochen hatte, war ich sehr zuversichtlich, dass er die richtige Wahl war." Pierce trainierte noch 2017 High-School-Football, bevor er einen Job bei Arizona State annahm. Anschließend verbrachte der 45-Jährige vier Saisons bei ASU (2021), bevor er 2022 als Linebacker-Trainer zum Team der Raiders wechselte.

Pierce verbrachte fünf seiner neun Spielzeiten bei den Giants, und zufällig ist dies das Team, gegen das er am Sonntag bei seinem NFL-Trainerdebüt antreten wird. Die Raiders spielen in den nächsten zwei Wochen gegen die Giants und Jets, was sicherlich gewinnbare Spiele sind, was bedeutet, dass Pierce die Chance hat, sich in Vegas schnell einen Namen zu machen.

Wenn Pierce einen Bisaccia durchziehen und die Raiders in diesem Jahr in die Playoffs bringen kann, muss man davon ausgehen, dass Davis ihn ernsthaft für den festen Trainerjob in Betracht ziehen wird. Wenn Pierce den Job nicht bekommt, bedeutet das, dass es jemand anderes tun wird und wir hat sieben mögliche Kandidaten auf einer Liste aufgeführt, die Sie hier sehen können.