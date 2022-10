Rahmenkonzept Ebolafieber – Bundesministerium für Gesundheit

2. Dezember 2014. Trotz des geringen Risikos einer Einschleppung und Verbreitung von Ebolafieber in Deutschland wurden in den letzten Monaten auch in Deutschland viele Fragen im Zusammenhang mit Ebolafieber diskutiert. Das Robert-Koch-Institut hat die Ereignisse von Beginn an aufmerksam verfolgt und gemeinsam mit den Ländern und medizinischen Fachkreisen Empfehlungen und Informationen erarbeitet. In Zusammenarbeit mit den Gesundheitsbehörden der Länder und den medizinischen Fachgesellschaften hat das Robert Koch-Institut nun ein „Rahmenkonzept Ebolafieber“ entwickelt.

Das Rahmenkonzept bündelt und aktualisiert die bestehenden Informationen, Empfehlungen und Regelungen zur Seuchenhygiene und zum klinischen Management von Ebolafieber-Erkrankungen. Es beleuchtet unter anderem Aspekte der Diagnostik, Behandlung und des Umgangs mit Kontaktpersonen.

Das Rahmenkonzept wurde den für den Infektionsschutz in Deutschland zuständigen Bundesländern zur Weiterleitung an alle zuständigen Kommunen übermittelt. Dazu gehören zum Beispiel der Öffentliche Gesundheitsdienst in Deutschland sowie Fachärzte in der klinischen, ambulanten und rettungsdienstlichen Versorgung. Damit ist sichergestellt, dass alle Verantwortlichen über die notwendigen Informationen verfügen, um in ihrem Verantwortungsbereich vor Ort geeignete Maßnahmen zu ergreifen.

Das Rahmenkonzept wurde in Zusammenarbeit zwischen dem RKI und den obersten Landesgesundheitsbehörden, dem Ausschuss für Biologische Arbeitsstoffe (ABAS), der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie (DGI), der Deutschen Gesellschaft für Tropenmedizin (DTG), der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (DGHM), Gesellschaft für Virologie (GfV), Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung von Viruserkrankungen (DVV), Paul-Ehrlich-Institut (PEI), Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), Ständige Arbeitsgemeinschaft der Kompetenz- und Behandlungszentren für hochansteckende und lebensbedrohliche Krankheiten (STAKOB), des Nationalen Referenzzentrums für tropische Infektionserreger am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin Hamburg (BINTM) und des Konsultativlabors für Filoviren am Institut für Virologie an der Universität Marburg.