Rafael Nadal sagt, „ein Teil seines Lebens ist geblieben“, als Roger Federer in den Ruhestand ging

Rafael Nadal gab zu, dass „ein Teil seines Lebens“ bei Roger Federer geblieben ist, als sich sein großer Rivale vom Tennis zurückzog – beide Spieler hinterließen ein emotionales Wrack auf dem Platz, nachdem der Schweizer im September beim Laver Cup sein letztes Pflichtspiel bestritten hatte.

Die beiden, die zusammen 42 Grand-Slam-Einzeltitel gewonnen haben, schlossen sich beim Laver Cup in London in einem Doppelmatch für Federers Schwanengesang zusammen.

Nach dem Ende dieses Spiels verbreiteten sich Bilder von beiden Spielern, die weinten, als sie während der Zeremonie nach dem Spiel Seite an Seite saßen.

„Jemand, den ich bewundert habe, mit dem ich konkurriert habe und mit dem ich auch viele schöne Dinge auf und neben dem Platz geteilt habe, ist gegangen“, sagte Nadal gegenüber Reportern vor einem Ausstellungsspiel in Argentinien.

„In diesem Sinne all diese Momente, diese Gefühle, die Sie haben, bevor Sie ein Finale eines Grand Slam spielen, eines wichtigen Turniers, alles, was vor diesen Spielen in der Luft lag. Es war anders als in anderen Spielen.

„Du weißt, dass du das nicht noch einmal leben wirst, und ein Teil meines Lebens ist bei ihm geblieben (als er in den Ruhestand ging). Es war auch die Emotion, sich von jemandem zu verabschieden, der so wichtig für unseren Sport war.“

Das Paar stand sich in den letzten zwei Jahrzehnten in einer der beständigsten Rivalitäten des Sports 40 Mal gegenüber, wobei der Spanier das Kopf-an-Kopf-Rennen mit 24:16 anführte.

Nachdem Nadal in den letzten Jahren eine Reihe von Verletzungen und Beschwerden erlitten hat, bleibt auch Nadals eigene Zukunft im Sport in der Luft, obwohl er die ersten beiden Majors der Saison gewonnen hat.

Nach seinem Triumph bei den Australian Open holte er sich im Juni einen rekordverdächtigen 14. French Open-Titel – obwohl er mehrere Injektionen benötigte, um die Schmerzen an seinem linken Fuß zu betäuben.

Eine Bauchverletzung zwang den 36-jährigen Spanier, sich vor seinem Halbfinal-Showdown mit Nick Kyrgios aus Wimbledon zurückzuziehen.

Während er seine eigenen Ruhestandspläne nicht näher erläuterte, sagte Nadal: „Meine Zeit wird kommen, wenn sie kommen muss.

„Ich bin gut vorbereitet auf mein nächstes Leben außerhalb des Tennis.

„Ich glaube nicht, dass es ein Problem für mich sein wird, abgesehen von einer Anpassung an die Veränderungen. Mein Leben hat Dinge, die genauso oder wichtiger sind als Tennis.“

Nadal ist mit dem Norweger Casper Ruud auf Ausstellungstournee durch Süd- und Mittelamerika.

