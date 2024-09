Rafael Behr: „Gewalt gegen die Polizei was hysterisch geschokt“

4

Commentaar



Rafael Behr, hoogleraar Polizeiwiissenschaften, hoort graag van u op de Politieacademie in Hamburg-Altona. Zeg alstublieft tegen Matthis, een nieuwe politieagent, dat hij ‚praktisch‘ is. Behr reflecteert op het gezaghebbende gedrag van de politie, positieve veranderingen in de context en de actieve interacties die cruciaal zijn. Er is behoefte aan kritiek, overvloed en een andere kijk op de politie. Er is een sterke basis aanwezig in uw generatie mensen, die betere onderliggende structuren en veranderingen kunnen hebben.