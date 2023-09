Radweg Stollhof – Bürger schlagen Alarm:Gefahr am Radweg?

„Here sich Radfahrer und Pkw in gefährlicher Weise“ bekritiseren Willfried Kovarnik en Ingeborg Kovarnik-Oltersdorf. De “absurde, gefährliche planning” is een droom in de diepte – en het is niet anders. Anrainerinnen en Anrainer protesteren tegen het plan.

Hoe ziet u de eigenwaarde eruit? De gemischte Rad- en Fußweg is – aus Klosterneuburg kommend – zunächst auf der Stollhof-Seite verlaufen. Dort, wo jetzt der Zebrastreifen ist, wird Straßenseite wewechselt, bevor der Weg in de Stegleiten mündet. Wollen Radfahrerinnen en Radfahrer in de Doppelngasse, müssen sie abermals die vielen voor de Hauptstraße Kreuzen, bemängeln Anrainerinnen en Anrainer.

„Auf die Frage, warum wird der Radweg nicht in einem Zug auf einer Seite gebaut, erhielt man die Auskunft, dass so sieben Bäume schlägert zijn müssten und dies sei vom Gemeinderat nicht gewünscht“, erzählen die Kovarniks, „wir sehen den Erhalt von Bäumen Hoewel het positief is, is het nu de macht van de luchtvaart en bij de schleifung van de Marienheims, een kind van een betonklotz met 46 Wohnungen om te richten, de oorlog die is gevallen van rund 60 Bäumen kein Problem.”

De grote Sorge der Bewohnerinnen en Bewohner bleiben aber der Lorenz Böhler-Weg, een steile Sackgasse, en de “etlichen Garagenausfahrten” langs de beplante Radweg. Een probleem dat Kovarnik-Oltersdorf bij de Bauverhandlung opmerkt, heeft het volgende gezegd: “Ik ben vierjarigen die een Radfahrer gaan gebruiken, dat is een manier waarop de constructie van de B14 verder zou gaan.” Is dat die Wheellobby? „Ein echter, ‚Rad-Highway‘, wie Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager in zijn geheel is, zou absoluut niet eens een gewichtige en zekerste, aber lange Connectung für Radfahrende zijn“, ist sich Gruppenverantwortlicher Werner Palfinger sicher en ergänzt: „In dem Fall ein zonde vollediger compromis, wenn auch mit vallen Jahren Verzögerung.”

De Radlobby-oorlog vindt plaats in de strijd tegen de stad. Palfinger schildert: “Entlang der Stollhof-Mauer hätte is wesentlich weniger Konfliktpotenzial mit Fußgängern und Garagenausfahrten gegeben. Allerdings man voor de drie meter breiten Geh- en Radweg die grote Bäume en der B14 gevallen müssen. Das war schließlich der entscheidde Grund, wieso die – verkeerstechnisch ungünstigste – Variante an der Nordseite gewählt wurde.” “

Een einladung für Raserinnen en Raser befürchten Anrainer, sollten auch noch Parkplätze entlang der B14 weggevallen. Schon jetzt waren sehr hoge Geschwindigkeiten-messen. Foto:

privaat



Op een tijdelijk hof van de anrainerinnen en anrainer, schließlich können sie bei der mobilen tempoanzeige regelmäßig windigkeiten von über 90 km/h beobachten. Als de vliegtuigen worden uitgevoerd, ontstaat er een gegenteeld effect. Die Sorge: Ohne Parkplätze – ze is gevallen op de Rad- en Fußweg-weg – kan de Hauptstraße noch een inladen voor Raserinnen en Raser-wirken vormen.

Hauptstraße B14 muss überquert

Zurück zur Detail-Planung: De Bushaltestelle is verlegt en een Radfahrüberfahrt is gericht. „Das mit der zweimaligen B14-Querung stimmt so nicht“, betont Verkehrsstadtrat Stefan Hehberger (PUK), „wenn ich mit dem Rad von Klosterneuburg nach Maria Gugging fahre, muss ich in diesem Abschnitt nur einmal an der jetzt schon bestehenden Schutzweg-Anlage beim Ingang van de AUVA-Geländes-queren.” De jetzigen Radweg-Enden auf verschiedenen Seiten sind, ist das einmalige Kreuzen unumgänglich – “die Querung kann man nicht in der Kurve machen, sondern nur dort, vrouw weit genug aussieht“, weiß Hehberger.

Als je Zebrastreifen ziet tijdens de herfst, kan dit de Radfahrüberfahrt zijn. Zou de weg niet langer naar de Stollhofs kunnen gaan? Das ist tatsächlich den Bäumen bevestigt Hehberger: “In der heutigen Zeit der Klimakrise, der Heißzeit, die wir haben, wollen wir nicht nor die letzten alten Bäume einkassieren.”

Hehberger zal positief zijn in de Vordergrund-rücken, maar als hij niet meer dan 100 procent van zijn producten zal gebruiken: ‚Ik zal niet de kritiek en de vorige keer hebben, maar het is de moeite waard als de Zuwarten en de Verschieben in de Sankt-Nimmerleinstag. Als de man 20 jaar later wacht, is het nog nooit zo lang geleden, je kunt meer zeggen: Lasst en das machen! Sonst haben wir wieder 30 Jahre Stillstand.”

Er is een plan dat erg goed is voor een synergie, de Fußweg en de Radfahrquerung met een Fahrbahnteiler van de versessern. En dann haben wir einen Radweg zumindest schlossen einmal bis Kierling.”

De Stadt en de Crux met de Stollhof

Pläne für den Lückenschluss hat is schonviele gegeben. Een van de dingen die het enige is: Ben het beste op de Radweg, door de Stollhof-führt. “Beim Radfest hatten wir noch die Zusage, dat de Radweg durch den Park komt. Eine Woche danach ist dann die Ernüchterung komommen, dass wir den Radweg but entlang der B14 planen müssen”, zegt Stadtrat Hehberger, “so sind wir halt vom Herrn Bürgermeister in eine Situation gedrängt be, die nicht glücklich ist, aber die dann maar gemeistert zijn wollig.”

Zuvor hatte die Stadt mit der AUVA handelt onder de naam Grundeigentümerin. Aber: Auch das Land is geïnteresseerd in für das Areal. “Das Land hat uns mitgeteilt, sie schauen sich das Potenzial des Stollhofs in Binding mit der ISTA an es macht wenig Sinn, wenn zwei Gebietskörperschaften gleichzeitig mit der AUVA verhandeln”, erklärt Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager (ÖVP), “das wurde uns ange cry , aber solche Sachen had een manchmal een Wendung en jetzt müssen wir schauen, was een nieuwe Voraussetzungen de beste variant voor de stadt ist.”

Als het land een verlies lijdt met de AUVA-schafft, kan de stad nog steeds geen winst maken: een van de parken die de campus kent.

Und sein Ziel für den Radweg: keine Zeit zu verlieren. De Garageneinfahrten betrifft, Calmiert der Bürgermeister: „Wir haben auch Radwege anOTHER Stellen Klosterneuburgs, wo wir Kreuzbereiche haben, zelf op de Donauradweg. We kunnen nu geen verweisen, het is een normatieve kracht – een man kan en geen Todesstrecken in zich opnemen. Het was een verzameling van Sachverständigen en die waren zo groot dat de Einblickwinkel zond.”

En wie geht’s jetzt weiter? Verkehrsstadtrat Hehberger hofft, de eerste Baumaßnahmen voor de Abschnitt Stollhof kan nog steeds geen geld verdienen – “aber das wird sehr sportlich. Das Geld is jedenfalls einmal da.”

Die nächsten Schritte im Radnetz-Plan: „Jetzt laufen de Vorbereitungen für die Otto Kochwasser-Gasse, wie zal dort den Lückenschluss ins Maital und Richtung ISTA bouw.“