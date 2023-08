1966 gewann Rudi Altig als letzter Deutscher das Weltmeisterschafts-Straßenrennen auf dem Nürburgring. Die Chancen auf einen neuen deutschen Weltmeister sind eher gering. Als Favoriten gelten vor allem zwei Starfahrer.

Der Deutsche wartet 57 Jahre Radfahren mittlerweile schon auf einen Weltmeistertitel im Straßenrennsport. Rudi Altig war das Kunststück 1966 auf dem Nürburgring gelungen. Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass das lange Warten bei der Weltmeisterschaft in Glasgow ein Ende hat.

„Natürlich sind wir einer von ihnen Außenseiter. „Aber ich gehe davon aus, dass wir die Fahrer und die Klasse haben, um unter die ersten Zehn zu kommen“, sagt der neue Bundestrainer André Greipel, der sich 2011 mit Bronze in Kopenhagen die letzte Medaille sicherte.

Nils Politt aus Köln wird Kapitän des Rennens über 271,1 Kilometer sein, das in Edinburgh startet und am George Square endet Glasgowund Oldtimer-Spezialist John Degenkolb soll eine wichtige Rolle spielen.

Pogakar gilt als Favorit

Aber die Favoriten sind andere. Wie schon zweimal Tour de France-Champion Tadej Pogacar, der erst am Freitagabend in letzter Minute in Schottland ankam. Nach seinem zweiten Platz bei der jüngsten Tour de France hatte der Slowene lange gezögert, den Start anzunehmen. Aber das Regenbogentrikot sei für ihn ein Traum, sagte der 24-Jährige.

Remco Evenepoel hat diesen Traum letztes Jahr im Alter von 22 Jahren wahr gemacht – wie einst sein legendärer Landsmann Eddy Merckx. Kann er den Putsch möglicherweise wiederholen? Die Vorbereitungen verliefen nicht so, wie sie sollten, und ausgerechnet sein Vater löste einen Tag vor dem Rennen Spekulationen über einen Teamwechsel beim belgischen Allrounder aus. Als möglicher neuer Arbeitgeber soll sogar das deutsche Radsportteam Bora-hansgrohe im Gespräch sein.

Ob der Wirbel leistungssteigernd ist, bleibt abzuwarten. Der Niederländer Mathieu van der Poel, ein weiterer Topanwärter auf den Titel, hat im vergangenen Jahr herausgefunden, dass zu viel Hintergrundgeräusche schädlich sein können. Nach einem Streit mit zwei Mädchen im Hotel, die mehrfach an seine Zimmertür geklopft hatten, verbrachte er die Nacht vor dem Rennen auf der Polizeistation – und gab schließlich schon früh auf der Strecke auf.

Weitere Titelanwärter sind der Belgier Wout van Aert und der dänische Ex-Weltmeister Mads Pedersen.

dpa