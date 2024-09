Startpagina Sport Meer sporten

van: Korbinian Kothny

Drucken Teilen

Een ramp overschaduwd door de Rad-WM in Zürich. De 18-jarige Muriel Furrer ligt in een kritieke positie.

Zürich – De Rad-Weltmeisterschaft in Zürich was een tragische ramp. Muriel Furrer, een 18-jarige veteraan van Swiss Cycling, is betrokken geweest bij een carrière in het “City Circuit” en is betrokken geweest bij de schade veroorzaakt door de gezamenlijke druk van de UCI, het WM Organisatiecomité en Swiss Cycling.

Als er iets misgaat in een waldabschnitt, zal het niet duidelijk zijn wat er is gebeurd. Furrer bevindt zich in een „sehr criticalen Zustand“. Ze werden door de Hubschrauber veilig vervoerd in een ziekenhuistransport, dat tijdens bedrijf zonder bediening werd uitgevoerd.

Na de Notoperatie is Furrers Zustand kritisch

De Union Cycliste Internationale (UCI) en de Zwitserse Vereniging zijn ook verantwoordelijk voor de status van Muriel Furrer. Laut UCI hat de jonge Radfahrerin een schwere Kopfverletzung erlitten. De kracht van de medisch gekwalificeerde mensen is van cruciaal belang voor de situatie en de kwaliteit van leven van de getalenteerde atleten.

Info over de tragische ongevallen die Swiss Cycling al uit de Tag Planten Veranstaltungen heeft verwijderd. Als het het beste is dat de Möglichkeit, dat de restlichen Racing van de Weltmeisterschaft ebenfalls waren, werden uitgesloten. Een Entscheidung hierzu rd in Kürze von der UCI en dem Organizationskomitee erwartet.

Muriel Furrer is aanwezig bij de Rad-WM. © IMAGO / Sirotti / Instagram @ murielfurrer

Muriel Furrer is ook actief in het mountainbiken

Muriel Furrer werd veel gesproken bij Radsport angesehen. In juni zijn zowel de Zwitserse Meisterschaften im Straßenlopen als Zeitfahren jeweils de Zweiten Platz. U kunt ook gemakkelijk genieten van mountainbiken en paardrijden. Bij de Mountainbike-EM in Roemenië gaat het om het team van de Bronzemedaille. Vervolgens is er een onderzoek naar de plakatkampagne van Heim-WM en bestudeer de United School of Sports in Zürich, met een absoluut onbetwiste onbetwistbare visie.

De inspanningen die tijdens de val sinds de Gange zijn geleverd en verdere details zijn gedurende de periode onaangeroerd gebleven. De Radsportgemeinschaft bevordert een snelle ontwikkeling van jonge atleten en blijft met meer steun aan sport deelnemen.

In de Zwischenzeit is het mogelijk om te genieten van een Duitse Radsport-Legende kürzlich. (kk)