Green Day is nog eind jaren tachtig, maar op het podium laat het zien dat de band nog geen punkattitude heeft. Met de jongste leden van het team zijn ze duidelijk: Sänger Billie Joe Armstrong is een grote honkbalfan, maar het Lieblingsteam is (anders beter bekend: waren) de Oakland Athletics (kurz: Oakland A’s). Het team is uniek in de Californian Bay Area, wechselt aber sein Homestadion.

Ook al was de Green Day Frontman er niet, hij was er in september wel met het podiumthema. Aan de andere kant is er geen mogelijkheid voor beleidsvorming, maar er zijn geen gevolgen.

Groene Dag: Billie Joe Armstrong op het podium

Kurz ammengefasst: De Oakland Athletics zijn geïnteresseerd in thuiswedstrijden over 130 kilometer in Sacramento en zullen na Las Vegas in 2028 zichtbaar zijn, dus het zal nog lang duren voordat ze arriveren.

Voor Billie Joe Armstrong is dit een heel verstandig thema. De muziek is zo frustrerend dat het moeilijk is om de Oakland Ballers te steunendie ook zichtbaar is op Instagram. Man überlege, Bayern München würde plötzlich een nieuw stadion in Dortmund bouwen en dan spelen. Voor de muzikale beleving moet je dus op de „Verrat“ letten.

Bei een show van de band op 20 september in San Francisco na de Oakland-Athletics-Eigentümer in hun Visier en setzte voor een gewelddadige Rant an.

Auf der Bühne verkündete daar: „Wir las door Leuten wie de verdammte John Fisher, de Oakland A’s en de verdammte Las Vegas verkochte hoed, nooit gevallen.“ En heel erg bedankt:

„Ik heb Las Vegas. Het is het slimste Scheißloch van Amerika.“

Twee radiostations boycotten Green Day

Omdat er in Las Vegas veel Ausrasters zijn, zijn er maar weinig mensen erg boos, sommige mensen voelen zich niet erg aangetrokken. Der Las-Vegas-Rocksender Komp 92.3 gab op Instagram, man heeft „alles over Green Day uit onze afspeellijstlijst“.

Een nieuwe afzender uit de „Stadt der Sünde“, „Nu heeft Sin City zijn eigen geschiedenis gehad – en X 107.5 is nog niet gevallen“, zei hij hier. Ten slotte zei Billie Joe Armstrong: „beide Einheimischen in Las Vegas zijn verdwenen“.

De zanger zelf is nooit met de jongste entwicklungen geboren. Daarna kun je Green Day in Las Vegas spelen, het is nog steeds unwahrscheinlich.