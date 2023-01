Radical Pro-War: Der Vorschlaghammer ist ihr neues „Z“

Seit der Ermordung eines Wagner-Deserteurs hat sich der Vorschlaghammer unter radikalen Kriegsbefürwortern als Instrument zur Einschüchterung Andersdenkender etabliert. Selbst in höchsten politischen Kreisen ist das Werkzeug Folter plötzlich salonfähig – mit möglichen Folgen für die gesamte russische Zivilgesellschaft.

Kurz nach der Explosion auf der Krimbrücke kritisierte die 19-jährige Studentin Olesya Krivtsova in einer Instagram-Story den russischen Angriff auf die Ukraine. Kommilitonen ihrer Universität in der Hafenstadt Archangelsk machen einen Screenshot und melden Olesya den Behörden. Drei Monate später steht der Student auf einer Terrorliste – zusammen mit Extremisten von al-Qaida und dem Islamischen Staat. Das Staatsfernsehen sendet eine Talkshow, in der ein Lokalpolitiker sie als Idiotin bezeichnet, die die Gräber gefallener Soldaten im Donbass besuchen sollte. Ende Dezember wird Olesya in ihrer Wohnung festgenommen. Später erzählte sie ihrer Mutter, dass einer der Beamten einen Vorschlaghammer bei sich hatte. »Grüße von Wagner«, sagte er.

Olesya Krivtsova ist das, was Sie ein Beispiel nennen. Ihr Fall zeigt, wie stark jeder kritische Ton innerhalb der russischen Zivilgesellschaft inzwischen unterdrückt wird – und das mit den Methoden eines Mafia-Staates. Der Vorschlaghammer ist eine Drohung, die jeder in Russland versteht. Dafür sorgte ein Telegram-Video, das die Hinrichtung eines desertierten Söldners der Wagner-Gruppe mit eben diesem Vorschlaghammer zeigt. Die Bilder sind an Grausamkeit kaum zu überbieten, was einer der Gründe dafür ist, dass sie mittlerweile nicht nur von Wagner-Chef Jewgeni Prigozhin als Instrument zur Disziplinierung der eigenen Kämpfer eingesetzt werden. Auch politische Hardliner, Kriegsbefürworter und Ordnungshüter haben den Vorschlaghammer als Symbol für sich entdeckt. In radikalen Kreisen hat es das „Z“ ersetzt.

Galt das „Z“ zu Beginn des Krieges noch als niederschwelliges Zeichen der Unterstützung für den Krieg in der Ukraine, reicht es manchem heute nicht mehr, seine Kriegslust auszudrücken. Sergej Mironow, Vorsitzender der Partei Gerechtes Russland und ihr Fraktionsvorsitzender in der Duma, posierte vergangene Woche mit einem Vorschlaghammer, in den das Wagner-Logo eingraviert war, und veröffentlichte das Bild auf Telegram. Er schrieb, dies sei ein „nützliches Instrument, um die Nazi-Ideologie zu vereiteln, die unser Land zerstören will“. Mironow forderte, die Aktivitäten der Wagner-Gruppe auch im Land zu legalisieren. Offiziell sind private Militärorganisationen, sogenannte PMCs, in Russland verboten.

Werkzeug der Kriegspropaganda

Wozu die Legalisierung einer für ihre Brutalität bekannten Privatarmee führen könnte, zeigte sich Ende Dezember vor der finnischen Botschaft in Moskau: Knapp ein Dutzend vermummte Männer warfen mehrere Vorschlaghämmer über den Zaun vor dem Botschaftsgebäude – eine klare Sache Signal an den nördlichen Nachbarn, der seit dem Angriff tot war und die Ukraine zum NATO-Beitritt drängte und ihre Grenze zu Russland schloss. Unklar ist, ob die Vermummten in Eigenregie handelten oder beauftragt wurden. Aber solche Einschüchterungsversuche haben einen klaren Impetus: Prigozhin.

Der Wagner-Chef selbst hatte zuvor in russischen Propagandakanälen ein Video kursieren lassen, das die Übergabe eines mit Kunstblut beschmierten Vorschlaghammers an das EU-Parlament zeigen soll. Dies wurde nie bestätigt, hatte aber dennoch einen Einfluss auf einige Kriegsbefürworter in Russland. Ihr Vorgehen beweist, dass die grausamen Methoden der Söldner, über die in früheren Konflikten nur spekuliert wurde, in bestimmten Kreisen legitimiert werden. Der Vorschlaghammer ist für Wagner nicht erst seit dem Einmarsch in die Ukraine ein Mittel zur Bestrafung von Verrätern und Deserteuren. Hinrichtungen dieser Art gab es bereits während des Syrienkrieges.

„Totaler Abbau der russischen Politik“

Wagner-Söldner sind seit Jahren in vielen Konfliktgebieten im Einsatz – auch im Krieg des von Russland unterstützten syrischen Machthabers Bashar al-Assad gegen sein eigenes Volk. Videoaufnahmen von russischen Söldnern, die den syrischen Gefangenen Hamdi Bouta mit einem Vorschlaghammer folterten, sorgten bereits 2017 für internationale Empörung. Bouta überlebte die Tortur nicht. Prigozhin selbst bezeichnete den Vorschlaghammer einst als „Symbol der Rache“, übernahm aber nie die Verantwortung für die Taten seiner Kämpfer. Erst im vergangenen Herbst gab er sogar zu, Wagner gegründet zu haben. Seitdem versucht er, das Image seiner Kampftruppe in der Öffentlichkeit zu verbessern.

In einem offenen Brief an russische Medien und Militärblogger beklagte Prigoschin vergangene Woche die Diskreditierung seiner Kämpfer als „Bösewichte und Verbrecher“ und forderte, dass Kritik an Wagner – wie bereits an Russlands konventioneller Armee – bestraft werden sollte . Dazu müsste lediglich der entsprechende § 280 Abs. 5 des Gesetzes erweitert werden. Es gibt Befürworter eines solchen Schritts. Nicht nur Duma-Politiker Mironov sieht keinen Widerspruch zwischen Wagners barbarischen Methoden und dem russischen Strafgesetzbuch. Zu Mironows Pose mit dem Vorschlaghammer schrieb der Regimekritiker und russische Exilant Michail Chodorkowski, so sehe die „totale Degradation der russischen Politik“ aus.