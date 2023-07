Ein Radfahrer wurde getötet, nachdem er am Montagabend in der Nähe der Route 34 westlich der Diehl Farm Road in Yorkville von einem Auto angefahren wurde.

Laut einer Pressemitteilung des Yorkville Police Department war ein GMC Acadia, Baujahr 2013, gefahren von Ashleigh Faybik, 22, aus dem 600er Block der S. Center Street in Plano, auf der Route 34 westlich von Diehl Farm in östlicher Richtung unterwegs und prallte gegen ein Fahrrad/Motorrad Tretrad, das auf der linken Spur der Route 34 in Richtung Osten, senkrecht zur Fahrbahn, angehalten wurde.

Der Acadia traf den Radfahrer mit der Beifahrerseite des Autos. Der männliche Radfahrer wurde noch am Unfallort für tot erklärt.

Die Fahrbahn war mehrere Stunden lang gesperrt, da die Polizei den Vorfall untersuchte. Die Ermittlungen dauern noch an.