Rachel Zegler äußert sich erneut zu Kritik im Zusammenhang mit den Besetzungsentscheidungen für das bevorstehende Live-Action-Remake des Zeichentrickklassikers „Schneewittchen“ von Disney Studios aus dem Jahr 1937, in dem sie die Titelheldin spielt.

„Ich bin sehr dankbar für die Liebe, die ich von denen empfinde, die mich online verteidigen, aber bitte markieren Sie mich nicht in dem unsinnigen Diskurs über meine Besetzung“, sagte Zegler schrieb auf ihrer Twitter-Seite am Freitag und fügte hinzu: „Ich möchte es wirklich, wirklich nicht sehen.“

Seit Zeglers Casting im Jahr 2021 bekannt gegeben wurde, wurde der „West Side Story“-Schauspieler mit rassistischen Äußerungen von Internetnutzern konfrontiert, die fragten, warum eine Schauspielerin lateinamerikanischer Abstammung eine Figur spielt, die dafür bekannt ist, „Haut so weiß wie Schnee“ zu haben.

Zuvor reagierte sie auf die anfängliche Kritik, als sie 2022 in der Serie „Actors on Actors“ von Variety auftrat, und sagte: „An einem Punkt muss man einfach alles abschalten und denken: Wenn ich nicht das Schlechte lese, werde ich es tun.“ Ich werde einfach auch nicht das Gute lesen.“

„Ich werde einfach an das glauben, woran ich glaube“, fügte sie hinzu.

Zu diesem jüngsten „Diskurs“ über „Schneewittchen“ kam es, nachdem am Freitag Fotos vom britischen Set des Films durchgesickert waren, auf denen die sieben Schauspieler zu sehen waren, die anscheinend Disneys aktualisierte Darstellung der „sieben Zwerge“ spielen.

Berichten zufolge bestätigte The Mouse House, dass das Studio die durchgesickerten Fotos zwar am Freitag nicht offiziell veröffentlicht hat, sie jedoch tatsächlich vom Set stammen.

Die Fotos lösten daraufhin in den sozialen Medien weitere Kritik von Menschen aus, die über die vielfältige Besetzung, darunter auch die von Zegler, und die Abkehr vom klassischen Kanon der Geschichte verärgert waren.

Disney sagte letztes Jahr in einer Erklärung, dass der Film beabsichtige, „bei diesen sieben Charakteren einen anderen Ansatz“ zu verfolgen, um „eine Verstärkung von Stereotypen aus dem ursprünglichen Animationsfilm zu vermeiden“. Dieser unterschiedliche Ansatz spiegelt sich zumindest teilweise in der Entscheidung wider, den Titel des neuen Realfilms einfach auf „Schneewittchen“ zu kürzen, wie auf Werbeplakaten zu sehen ist.

Die Disney-Erklärung wurde als Reaktion auf die damalige Aussage des „Game of Thrones“-Darstellers Peter Dinklage veröffentlicht, dass „Schneewittchen“ eine „verrückte Geschichte über sieben Zwerge ist, die zusammen in einer Höhle leben“ und dass sie aktualisiert werden sollte – darüber hinaus Besetzung einer lateinamerikanischen Schauspielerin als Hauptdarstellerin – während sie 2022 in einer Folge von Marc Marons „WTF“-Podcast auftritt.

Zeglers Tweet am Freitag endete mit einer ehrgeizigen Botschaft sowie vier entzückenden Fotos von sich als Kind, die als Disney-Prinzessinnen verkleidet waren – darunter eines, auf dem sie das unverwechselbare Kostüm von Schneewittchen trug.

„Ich hoffe, jedes Kind weiß, dass es auf jeden Fall eine Prinzessin sein kann“, schrieb sie.