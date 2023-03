Maar, zoals ze opmerkte, die emoties zullen blijven variëren naarmate de tijd verstrijkt.

“We zijn verdrietig, we zijn boos, we zijn in de war en we zijn alle gevoelens,” deelde Rachel. “Maar we zijn erg sterk. We zijn heel dichtbij. We zijn een erg hechte groep. En het zal even duren, maar het komt wel goed.”

Rachel deelde het nieuws over zijn dood op Valentijnsdag en schreef in een Instagram-verklaring dat ze “geen woorden had en mijn hart is te gebroken om ze te vinden”.

Dave’s vriendin, Heidi Powelschreef ook een hartverscheurend eerbetoon op sociale media en schreef gedeeltelijk: “Ik zal mijn leven besteden aan het aftellen van de dagen totdat onze ziel zich kan verheugen en weer contact kan maken.”