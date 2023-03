(dpa) – Das ARD-Gesellschaftsdrama “Nichts, was unspassert” ist am Mittwochabend beim TV-Publikum durchgefallen. In totaal 1,78 miljoen (6,8 procent) vervlogen vanaf 20.15 Uhr in Ersten die Verfilming van de Buches von Bettina Wilpert over de Vergewaltigungsvorwürfe van een student die een Freund aus dem Uni-Milieu heeft. Für diesen Sendeplatz is een extreme schwacher Wert.

Auch in der jonge Zielgruppe van 14- tot 49-jarige oorlog van de film met 5,4 Prozent Einschaltquote (340 000 Zuschauer) kein Erfolg.

Sterke format war das ZDF-Fahndungsmagazin “Aktenzeichen XY…Cold Cases”: 5,64 Millionen (21,6 Prozent) schalten ein. Die twee Sonderausgabe des Klassikers “Aktenzeichen XY” met vier Mordfällen, die zo veel Jahrzehnte zurückliegen en bei dennen noch kein Täter ermittelt connte. ZDFneo kam mit dem Regionalkrimi “Wilsberg: Die Wiedertäufer” auf 1,97 Millionen (7,5 Prozent).

ProSieben strahlte the Comedyshow „TV total“ aus – 1,65 Millionen (6,2 Prozent) were am Bildschirm dabei. De RTL-Datingshow „Der Bachelor“ heeft 1,57 miljoen (6,2 Prozent) ins Haus. De Amerikaanse misdaadserie „CSI: Vegas“ op Vox interesseerde 1,36 miljoen (5,1 Prozent). De Sat.1-Kochshow „De zoete smaak“ trok 960.000 fans (4,5 Prozent). Die RTLzwei-Dokusoap „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!“ sahen 690 000 Menschen (2.6 Prozent).