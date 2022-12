Quiz! Können Sie jeden Klub nennen, der seit 2006 10 oder mehr Spieler zu einem WM-Turnier geschickt hat?

Du hast 10 Minuten benennen 55 Vereine.

Im Jahr 1966 geschah etwas Unglaubliches, das sich wahrscheinlich nie wiederholen wird. Nein, wir sprechen nicht davon, dass der Fußball nach Hause kommt – auch wenn es an manchen Tagen so aussehen mag.

Dies war das Jahr, in dem West Ham United die Weltmeisterschaft gewann – nein, wirklich. An diesem sonnigen Wembley-Nachmittag waren Englands Torschützen und Kapitäne alle Irons. Kann das irgendein anderer Verein von sich behaupten?

Bobby Moore, Martin Peters und natürlich Geoff Hurst gingen in die Geschichte ein. West Ham-Fans haben den Rest von uns nie vergessen lassen, und weißt du was? Richtig so. Es ist eine Statistik.

Wir werden nicht ganz so weit zurückgehen, aber können Sie uns sagen, dass jeder Klub seit 2006 mindestens 10 Spieler zu einer Weltmeisterschaft schicken sollte?

