Quiz! Können Sie diese 100 Spieler anhand ihres Karrierewegs benennen?

Wir geben normalerweise keine Hilfestellung bei Quizfragen, aber wir haben ein paar Tipps für Sie, wenn es darum geht, Karrierewege zu erraten.

Erstens eine offensichtliche. Das erste Team auf der Liste ist wahrscheinlich – wenn auch nicht immer – dort, wo der Spieler herkommt. Wenn sie in Frankreich angefangen haben, bevor sie in die Premier League kommen, stehen die Chancen gut, dass sie Franzosen sind.

Die Auftritte sind nur in der heimischen Liga. Das zählt nicht, was sie in Europa oder Pokalen gemacht hätten – also behalte das im Hinterkopf. Die Spalte „(Gls)“ ist ebenfalls wichtig. Wenn sie keine Tore erzielt haben, raten Sie, auf welcher Position sie gespielt haben. Wenige Tore, eher ein Verteidiger … Sie verstehen das Wesentliche.

Schließlich, wenn es eine Summe gibt, haben sie sich endgültig zurückgezogen. Wenn nicht, ist es eine fortlaufende Liste. Viel Glück dabei…

