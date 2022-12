Quiz! Können Sie die schottische Aufstellung aus dem WM-Spiel 1998 gegen Brasilien nennen?

Drei Minuten Auf der Uhr, 13 Spieler raten.

Denken Sie daran, Ihre Ergebnisse zu twittern @FourFourTwo (öffnet in neuem Tab) und mit deinen Freunden teilen.

JETZT VERSUCHEN Quiz! Können Sie die niederländische Aufstellung aus dem WM-Spiel 2014 gegen Costa Rica nennen?

Eine Zeit lang waren die Schotten in diesem Spiel. Dann kam 15 Minuten vor Schluss ein unglückliches Eigentor.

Dies war das letzte Mal, dass Schottland bei einer Weltmeisterschaft dabei war, die Spice Girls noch dabei waren, Tony Blair Premierminister war und Ally McCoist gerade die Rangers verlassen hatte – das war natürlich lange bevor er Großbritanniens beliebtester Co-Kommentator war.

Das war in den Tagen, als auch die Inhaber das Turnier eröffneten. Brasilien spielte im ersten Spiel des Turniers gegen Schottland, und obwohl in diesem Sommer in ganz Frankreich viel passieren sollte – der Ruhm von Zidane, die Magie von Bergkamp und die Schande von Beckham – erinnern wir uns immer noch gerne an die Schotten.

Tust du? Drei Minuten auf der Uhr, um uns alle 13 Stars mitzuteilen, die an diesem Tag an dem Spiel beteiligt waren.

