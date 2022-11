Quiz! Können Sie die niederländische Aufstellung aus dem WM-Spiel 2006 gegen Portugal nennen?

Drei Minuten Auf der Uhr, 14 Spieler raten.

Die WM 2006 war Gastgeber vieler Dinge. Eine Meisterklasse von Zinedine Zidane gegen Brasilien … ein Moment des Wahnsinns von Zinedine Zidane im Finale. Lionel Messi verbeugt sich, Cristiano Ronaldo zwinkert Wayne Rooney zu und vieles mehr.

In einem Turnier der Hitzköpfe haben die Niederlande und Portugal vielleicht den Ausschlag gegeben. Das Achtelfinal-Duell zwischen den europäischen Nationen wurde seitdem als Schlacht um Nürnberg bezeichnet (es fand im Frankenstadion in der deutschen Stadt statt), nachdem es den Rekord für die meisten gezeigten Karten bei einem von der FIFA verwalteten internationalen Turnier gebrochen hatte.

Diese ungezogenen Spieler brachten in nur 90 Minuten Fußball vier Rot- und 16 Gelbtöne auf den Tisch und gaben den Ton an, damit die Niederländer vier Jahre später ihre ärgerlichen Eskapaden noch einmal fortsetzen konnten, als sie versuchten, die spanische Mannschaft im Finale vom Platz zu werfen Wettbewerb.

Wir suchen heute Morgen also nur nach der niederländischen Seite. Sie haben drei Minuten Zeit, um sich an die 11 Starter und drei Ersatzspieler zu erinnern, die an diesem fußballverrückten Massaker beteiligt waren.

