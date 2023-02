Quiz! Können Sie die letzten 100 Vereine nennen, die den Premier League-Meister besiegt haben?

10 Minuten Auf der Uhr, 100 Vereine zu erraten – einige kommen natürlich mehr als einmal vor.

Den aktuellen Premier League-Meister zu schlagen, ist ein Zeichen für Ihre Ambitionen – und beweist, dass Sie mit den Besten mithalten können. Es ist nicht wie beim Boxen, wo der Sieger den Gürtel nimmt, aber in manchen Situationen fühlt es sich schon so an.

Fragen Sie einfach jeden, der Manchester City im letzten Jahr geschlagen hat. Nur zwei Teams haben es in der vergangenen Saison geschafft – eines hat es zweimal geschafft … und an diesem Wochenende haben sie es wieder einmal geschafft.

Fragen Sie jeden, der Chelsea in dieser Saison besiegt hat, dass er unter Jose Mourinho auf den 16. Platz in der Liga zurückgefallen ist, und immer mehr Kandidaten stehen Schlange, um einen Sieg gegen eine so große Mannschaft zu erzielen. Oder die Mannschaft von Manchester United, die den Lauf der Invincibles beendete und Cesc Fabregas dazu veranlasste, Sir Alex Ferguson Pizza zu werfen.

Es mag am Ende der Saison nicht viel bedeuten, aber im Moment bedeutet ein Sieg gegen den Meister alles. An wie viele aus dem letzten Jahrhundert kannst du dich erinnern?

