Quiz! Können Sie die Chelsea-Aufstellung aus dem FA-Cup-Finale gegen Manchester United im Jahr 2007 nennen?

11 Spieler zu erraten – und keine zeitliche Begrenzung für diesen. Wie Line-up-Quiz? Weitere Informationen finden Sie hier.

JETZT VERSUCHEN Quiz! Können Sie die Aufstellung von Manchester United aus dem FA-Cup-Finale gegen Millwall im Jahr 2004 nennen?

Jose Mourinho ist ein Seriensieger. Das hat er immer wieder bewiesen. Fünf europäische Trophäen, weißt du nicht?

Er kündigte sich mit einem Ligapokalsieg im englischen Fußball an … dreimal. In seiner ersten Chelsea-Saison gelang es ihm, die dreihenkelige Trophäe in die Höhe zu heben, bevor er seine zweite Dynastie an der Stamford Bridge signalisierte, indem er sie erneut hob. Er hat es sogar bei Manchester United geschafft.

Aber wenn es um den FA Cup ging, gewann der Special One ihn nur einmal. Natürlich war es gegen Manchester United, als die beiden die beiden besten Vereine des Landes waren.

Immerhin hatte er Stil. Auch wenn die ausgestellte Anzughose nicht ganz so hält wie 2007.

