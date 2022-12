Quiz! Können Sie die Aufstellung der Republik Irland aus dem WM-Spiel 1994 gegen Norwegen nennen?

Drei Minuten Auf der Uhr, 13 Spieler raten.

Denken Sie daran, Ihre Ergebnisse zu twittern @FourFourTwo (öffnet in neuem Tab) und mit deinen Freunden teilen.

JETZT VERSUCHEN Quiz! Können Sie die schottische Aufstellung aus dem WM-Spiel 1998 gegen Brasilien nennen?

Was für eine Fahrt 1994 für irische Fans war.

Angeführt von Jack Charlton, trat die Republik Irland ohne England, aber mit einigen in England geborenen Stars in ihren Reihen in die USA ’94 auf – ganz zu schweigen von einem Star, der die Weltmeisterschaft gewann.

Die Iren fanden sich in Gruppe E mit Mexiko, Italien und Norwegen wieder – und dies war die erste Gruppe überhaupt, in der alle vier Teams die gleiche Punktzahl erreichten. Eins gewonnen, eins verloren, eins unentschieden.

Wir suchen also nach den Spielern, die bei der irischen Auslosung angetreten sind. Drei Minuten, um alle zu erraten, die an diesem Nachmittag gespielt haben.

MEHR QUIZZES

Quiz! Können Sie die Allzeit-Auftrittsmacher aller Premier-League-Klubs nennen?

Quiz! Können Sie alle Champions-League-K.o.-Teams aller Zeiten nennen?

Quiz! Können Sie die letzten fünf Top-Torschützen aller Premier-League-Klubs der Saison in allen Wettbewerben nennen?

MEHR ZU 2022 Alles, was Sie über Katar 2022 wissen müssen