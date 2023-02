Quiz! Können Sie die 20 besten Transfergewinne der Premier League aller Zeiten nennen?

10 Minuten Auf der Uhr, 100 Spieler raten.

Da das Geld im Fußball in den letzten Jahrzehnten außer Kontrolle geraten ist, ist es bestimmten Mannschaften klar geworden, wie sie im Spiel bleiben müssen. Manchmal muss man spekulieren, um sich anzusammeln.

Niedrig kaufen und hoch verkaufen ist eine zuverlässige Möglichkeit, Ihr Bankguthaben gesund zu halten – denn ehrlich gesagt wird es immer jemanden geben, der bereit ist, Top-Dollar für Top-Spieler zu zahlen. Solange Sie sie produzieren können, sind Sie im Geld.

Die Premier League war schon immer eine der glamourösesten in Europa, aber wir haben nichts gegen eine kleine Entwicklung in diesem Land. Viele Spieler kommen zu den Prem-Mannschaften, nur um sich zu verbessern und einen besseren Zug zu verdienen – und daran ist nichts auszusetzen.

Wir haben die Top 20 der Transfergewinne aufgerundet Transfermarkt (öffnet in neuem Tab), ausgenommen natürlich all jene Akademieprodukte, die für Megabucks ausgepeitscht wurden (sieht dich an, Jack Grealish). Wer hat den größten Gewinn gemacht?

