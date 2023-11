Quellen: ADs bieten Unterstützung an, sagen aber den Kommunen, dass die Big Ten „einsteigen“ müssen

Pete Thamel

Die Sportdirektoren der Big Ten trafen sich am Donnerstag in einem Videoanruf mit Kommissar Tony Petitti, ohne dass der Sportdirektor von Michigan, Warde Manuel, anwesend war, und Quellen teilten ESPN mit, dass das Gespräch über Michigans angeblichen Schilderdiebstahl einen deutlich anderen Tenor hatte als bei ihrem Treffen vor einer Woche.

Quellen sagten, die Sportdirektoren hätten das Gespräch mit der Bemerkung verlassen, dass Petitti die Fähigkeit der Big Ten, Michigan wegen der Vorwürfe zu bestrafen, ernster nehme als zuvor.

Obwohl keine möglichen Strafen besprochen wurden, gab Petitti zu, mit der NCAA über deren Untersuchung gesprochen zu haben, obwohl er sich weigerte, Einzelheiten dieses Gesprächs preiszugeben, hieß es aus Quellen. Eines der Probleme, die Petitti den Sportdirektoren vorbrachte, war, dass er in dieser Saison keine Entscheidung über Michigan aus einer Laune heraus treffen könne, sondern dass er eine Reihe von Fakten brauche, um davon ausgehen zu können.

Das Gespräch mit der NCAA deutet auf seine Bereitschaft hin, herauszufinden, auf welche Faktenlage die NCAA hinarbeiten könnte. Es ist nicht bekannt, ob die NCAA bereit wäre, Informationen weiterzugeben, aber es ist bezeichnend, dass die Organisation die Big Ten zunächst über die Vorwürfe informiert hat, eine Maßnahme, die teilweise zum Schutz der Integrität von Spielen ergriffen wurde.

Laut Quellen sagte Petitti in dem Anruf, er müsse noch mit den Präsidenten der Big Ten über die Angelegenheit sprechen, tiefere Gespräche mit Beamten in Michigan führen und möglicherweise erneut mit der NCAA sprechen. Das ließ keine Entscheidung unmittelbar bevorstehen, aber die Verantwortlichen der Big Ten betonten einen anderen Ton.

Während Teile des Treffens ähnlich verliefen wie die Trainer, die am Mittwoch in einem Telefonat ihre Beschwerden äußerten, vermittelte Petitti doch die Botschaft, dass er die Wahlkreise laut und deutlich gehört habe.

„Die Sportdirektoren hatten eine klare Botschaft – wir glauben, dass die Konferenz intensiviert werden muss“, sagte eine mit der Telefonkonferenz vertraute Quelle.

Im Mittelpunkt des Anrufs stand, ähnlich wie bei dem Anruf der Trainer am Abend zuvor, das mangelnde Vertrauen in die Durchsetzungsbehörden der NCAA, Michigans Fall schnell zu untersuchen und zu entscheiden, sagten Quellen. Das hat deutlich gemacht, wozu die Big Ten in dieser Situation befugt ist. Die Konferenz könnte eine eigene Untersuchung möglicher Verstöße gegen die Sportpolitik der Big Ten einleiten. Während Petitti befugt ist, Disziplin vorzuschreiben, muss sie, wenn sie über ein Standardniveau hinausgeht, von einem Exekutivausschuss geprüft werden, der diese Disziplin genehmigen, verweigern oder abschwächen kann.

Die eindringlichste Botschaft kam laut Quellen, die mit dem Anruf vertraut sind, vom Sportdirektor des Bundesstaates Michigan, Alan Haller. Er erwähnte die Änderungen in der Vorbereitung, die Michigan State vor seinem Spiel gegen Michigan durchführen musste, als er am Mittwoch dieser Spielwoche einen Anruf erhielt, dass Michigan über die Signale von Michigan State verfüge.

Haller machte sich Sorgen, dass Spieler möglicherweise verletzt würden, weil die Spieler aus Michigan theoretisch wussten, wohin sie spielen würden.

Er bezog sich auch auf das letzte Jahr, als er sagte, dass die Big Ten den Bundesstaat Michigan nach dem Tunnelvorfall in Ann Arbor gezwungen hätten, zahlreiche Spieler zu suspendieren, bevor die Liga die Untersuchung des Vorfalls abgeschlossen habe. Er wies darauf hin, dass es heuchlerisch sei, dass die Liga in diesem Jahr, während gegen Michigan ermittelt werde, nun darauf warte, dass eine Untersuchung eingeleitet werde.

Haller gehört normalerweise nicht zu den lautstarken Sportdirektoren bei Anrufen, daher fanden sowohl seine Stimme als auch die Leidenschaft, mit der er sprach, bei den Sportdirektoren und Big-Ten-Funktionären Anklang, sagten Quellen.

Die Sportdirektoren machten deutlich, dass sie da seien, um Petitti, der seit April im Amt ist, zu unterstützen und ihm bei der Umsetzung zu helfen. Während die Trainer am Mittwoch Wutausbrüche zeigten, waren die Sportdirektoren maßvoller.

„Die Sportdirektoren haben uns weitere Orientierungshilfen für den weiteren Weg gegeben“, sagte eine andere Quelle, die mit dem Aufruf vertraut ist. „Die Trainer sprachen sehr emotional.“

Die NCAA ermittelt seit fast zwei Wochen gegen Michigan, und ESPN-Quellen identifizierten kurz darauf den Football-Analysten Connor Stalions als Mittelpunkt der Ermittlungen. Michigan hat Stalions suspendiert, und seitdem haben Quellen ESPN mitgeteilt, dass Stalions in den letzten drei Jahren nachweislich Tickets für die Spiele von 12 von 13 Big-Ten-Gegnern gekauft haben.

Quellen zufolge kauften Stallions in den letzten drei Jahren Tickets für mehr als 35 Spiele in mindestens 17 Stadien. Dazu gehörten zwei verschiedene SEC-Titelspiele.

Der Anruf des Sportdirektors folgte, nachdem die Trainer am Mittwoch einen hitzigen 90-minütigen Anruf veranstalteten, bei dem eine Quelle beschrieb, dass er den Tenor einer großen Mehrheit der Trainer hatte: „Jedes Spiel, das sie gespielt haben, ist befleckt.“