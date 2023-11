Quelle: Knieverletzung bei Saisonende von Cole Holcomb der Steelers

Brooke PryorESPN-Mitarbeiterautor2 Minuten Lektüre

PITTSBURGH – Der Linebacker der Pittsburgh Steelers, Cole Holcomb, erlitt am Donnerstagabend beim Sieg gegen die Tennessee Titans eine Knieverletzung, die die Saison beendete, wie eine Quelle aus der Liga gegenüber ESPN bestätigte.

Holcomb, der in der ersten Halbzeit vom Feld gekarrt wurde, wurde am Freitagmorgen nach einem vorsorglichen Übernachtungsaufenthalt aus einem örtlichen Krankenhaus entlassen. Es wird erwartet, dass er sich vollständig erholt, sagte eine Quelle gegenüber ESPN.

Holcomb erlitt die Verletzung, als er gegen den Wide Receiver der Titans, DeAndre Hopkins, in die Deckung musste. Nachdem Hopkins einen Fang gemacht hatte, ließ sich Safety Keanu Neal fallen, um den Tackle durchzuführen, während Holcomb ihn verfolgte. Neal traf Holcombs Knie beim Durchgreifen, und Holcomb umklammerte sofort sein linkes Knie vor Schmerzen.

Ein Karren kam für Holcomb heraus, als seine Teamkollegen ihn umringten und das medizinische Personal sich um die Verletzung kümmerte.

„Es war hart, aber ich weiß nur, dass er große Schmerzen hatte, als die Verletzung passierte. Ich war direkt neben ihm“, sagte Cornerback Patrick Peterson am Donnerstagabend. „Aber ich wünsche und bete nur das Beste, Cole, und hoffentlich eine baldige Genesung.“

Holcomb, ein Schlüsselspieler in der Free Agency-Klasse 2023 der Steelers und überarbeitete Position als Inside Linebacker, spielte in dieser Saison in acht Spielen 77 % der Defensiv-Snaps. Da Holcomb ausfiel, spielten Elandon Roberts und Kwon Alexander die besten Snaps der Saison, und Alexander besiegelte den Sieg mit einer spielrettenden Interception in der letzten Minute.

„Wir beten für Cole“, sagte Alexander nach dem Spiel. „Wir werden für ihn spielen. Wir werden für den Rest der Saison für ihn spielen.“

Holcomb, der seine Karriere bei den Washington Commanders begann, hatte in dieser Saison zwei Forced Fumbles, einen Fumble Recovery, vier Tackles for Loss und zwei Quarterback Hits sowie 54 Tackles.