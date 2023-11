Quelle – Clemson-Star-Stau Will Shipley fällt gegen Notre Dame aus

Clemsons Star-Stau Will Shipley, der führende Rusher des Teams, wurde für das Spiel am Samstag gegen Notre Dame Nr. 15 ausgeschlossen, teilte eine Quelle ESPN mit.

Shipley erlitt eine Gehirnerschütterung, nachdem er letzte Woche bei Clemsons Niederlage gegen NC State einen Schlag erlitten hatte, und kam nicht weit genug voran, um am Samstag zurückzukehren. Clemson-Trainer Dabo Swinney hatte ihn diese Woche „alltäglich“ genannt.

Shipley erreicht durchschnittlich 4,6 Yards pro Lauf und gilt als Clemsons bester Offensivspieler. Er hat in dieser Saison 515 Yards zurückgelegt und fünf Touchdowns erzielt.

Der Verlust von Shipley ist ein Rückschlag für die Clemson-Offensive, die landesweit auf Platz 63 der Scoring-Offensive steht (28,8). Notre Dame geht mit der neuntbesten Abwehr des Landes (15,3) ins Spiel.

Shipley ist ein Junior, der in seiner Karriere 2.436 Yards zurückgelegt hat, davon 1.182 in der letzten Saison. Er hat in dieser Saison durchschnittlich 1 Yard weniger pro Carry – 4,6 im Vergleich zu 5,6 im Jahr 2022.

Er ist auch ein zentraler Teil von Clemsons Passoffensive, mit 20 Empfängen in dieser Saison für 120 Yards.

Clemson steht nach aufeinanderfolgenden Niederlagen gegen Miami und NC State bei 4:4.