Queens Stabbing: 5 doden, inclusief verdachte, en 2 officieren gewond

Toen andere agenten arriveerden, vonden ze een 11-jarig meisje dat voor het huis lag, en ze werd dood verklaard, zei chef Maddrey. Het huis was in brand gestoken en de agenten konden het huis pas betreden nadat de brandweer het vuur had geblust. Ze vonden nog drie slachtoffers in twee slaapkamers aan de achterkant van het huis: een 12-jarige jongen, een 44-jarige vrouw en een man van in de dertig, van wie ze dachten dat ze allemaal waren doodgestoken, zei hij.

Agenten vonden ook een 61-jarige vrouw, die meerdere steekwonden had en naar het Mount Sinai-ziekenhuis werd gebracht.

Het is onduidelijk of bij alle slachtoffers hetzelfde mes is gebruikt.

Joseph Kenny, hoofd rechercheurs van de afdeling, identificeerde de verdachte als Courtney Gordon, 38, van wie de politie denkt dat hij een inwoner van de Bronx was en op bezoek was bij familieleden in Queens.

De politie zei zondag dat het motief van de aanval wordt onderzocht en dat de 9-1-1-beller wordt ondervraagd.