Queen of Roads: Modelegende Jil Sander is 80 | NDR.de

Status: 27.11.2023 23:59 Uhr Mannen leven in namen in hun leven met de modelegendes Giorgio Armani of Calvin Klein: Jil Sander heeft een revolutie teweeggebracht in de modewereld in Hamburg. Het grote modetijdschrift noemt zichzelf „Queen Of Less“, zoals Königin des Weglassens. ben 27. november 2023 wurde Deutschlands Vorzeige-Designerin 80 Jahre alt.

van Daniel Kaiser

Schon die kleine Heidemarie hat von Anfang en Hosen en: Heidemarie Jiline Sander uit Wesselburen in Sleeswijk-Holstein. Später nennt si ich eeninfach en weltoffen Jil. En er is een missie: de hele wereld is nieuw. „Für mi stand von Anfang an fest – und das war vigleicht die Urkraft – eine Vision zu fololgen. Eben sterft, Frauen anzuziehen, die sich nicht püppchenhaft verkleden wollen, aber auf der anderen Seite auch feminin and aantrekkelijk sein wollen. Dat is wat er gebeurde, zo is het, de wereld leeft nog”, zegt Sander zurück.

1967 Boetiek in Hamburg-Pöseldorf eröffnet

1967 Er is een winkel in de stad Pöseldorf in Hamburg, een boetiek, waarin je eigen winkelervaring beschikbaar is. Het zijn de Keimzelle ihres späteren-rijken. Sander herinnert zich: „Ik ben dankbaar dat ik naïef was. Ik kon er niet overheen komen, maar ik was er blij mee. Ik was blij met het idee, maar ik was in de mode.“

„Gutes Design für wenig Geld“ – met de slogan die in de jaren zeventig tot leven kwam – de eerste collectie hier. Jil Sander deelt snel geheimen voor jonge, elegante vrouwen – modern en zelfbewust. „Alle sagen, meine Mode sei emanzipiert gewesen“, aldus Sander. „Dat is zo, dat vrouwen zich op hun gemak zouden voelen als ze modieus zouden zijn. Dat was een compleet nieuwe situatie.“

Ziek gezogen, aber unforgessen

Jil Sander is geen leerling van een modeschool. Je neemt alles zelf mee en gebruikt de beste materialen. Het bestaan ​​van de Bondsrepubliek is bekend, aangezien dit het einde is van de parfumbehandeling met een eigen gezicht uit de jaren 70. Eind jaren negentig werd Prada verkocht: het begin van een Leidse geschiedenis. Ze liggen in Dauerzoff bij de Prada Boss. Kehrt zurück. Hoe dan ook. Het is stil geworden over Jil Sander, die totaal afwezig is in het privéleven. Het was leuk om vakantie te hebben op Ibiza, waar we in een finca woonden en genoten van onze eigen olijfolie. Ga naar Gut Ruhleben in de Nähe von Plön. Dort hatte Jil Sander met zijn Lebensgefährtin Angelica Mommsen, overleden 2014 en Krebs starb, een wonderschönen Garten. Zurückzogen lebt sie jetzt – aber unvergessen. Als 2017 in Frankfurt een geweldige ervaring in mijn levenswerk is, meer dan 100.000 bezoekers.