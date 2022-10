Quartal übertrifft Erwartungen: Schweizer Großbank UBS zieht wieder Reiche an

Als erste europäische Großbank öffnet die Schweizer UBS ihre Bilanz und überrascht mit soliden Quartalszahlen. Vor allem die Reichen und Superreichen parken ihr Geld zunehmend bei dem Institut, das auch von der Krise beim Konkurrenten Credit Suisse profitiert.

UBS hat in ihrem Kerngeschäft mit Millionären und Milliardären wieder Fahrt aufgenommen. Nach einer Delle im zweiten Quartal brachten die Reichen und Superreichen der Schweizer Grossbank im Sommer wieder mehr Geld. Die solide Bilanz zog Kunden in einem von wirtschaftlichen und politischen Turbulenzen geprägten Umfeld an. Die Turbulenzen an den Finanzmärkten hinterließen aber auch bei der UBS Spuren, da viele Kunden weniger Wertschriften handelten. Demnach sank der Gewinn des Konzerns im dritten Quartal um 24 Prozent auf 1,73 Milliarden Dollar.

„Ich habe viel Zeit mit Kunden aus der ganzen Welt verbracht und ihr Feedback war sehr konsistent“, sagte CEO Ralph Hamers. Sie sind besorgt über Inflation, Energiepreise, den Krieg in der Ukraine, die Folgen der Pandemie, die nachlassende Wirtschaft und Zinserhöhungen. Dies wirkt sich auf die Anlegerstimmung aus. „Und wir gehen davon aus, dass das mindestens bis Ende des Jahres so bleiben wird.“

Dennoch bekräftigte Hamers die Ziele und stellte weitere Aktienrückkäufe in Aussicht. Während professionelle Kunden weiterhin rege mit Devisen und Anleihen handelten, hielten viele Privatkunden die Füße still. „Einzelanleger bleiben im Allgemeinen an der Seitenlinie und warten auf Anzeichen einer Besserung“, sagte Hamers.

Gleichzeitig lockte die Bank aber zusätzliches Geld von Bestands- und Neukunden, vor allem aus Asien. Der Nettozufluss an gebührengenerierenden Vermögenswerten stieg auf 17,1 Milliarden US-Dollar. Auf das Jahr hochgerechnet entspricht dies einer Wachstumsrate von rund fünf Prozent. Über den Zyklus strebt die Bank eine jährliche Steigerung von mehr als fünf Prozent an. Es scheint, dass UBS im dritten Quartal von der Krise des Konkurrenten Credit Suisse profitiert hat und dies wahrscheinlich auch im vierten Quartal tun wird, so die Analysten von JP Morgan.

UBS in ruhigem Fahrwasser

CEO Hamers bestätigte zudem, dass die UBS Geschäfte von mehreren Konkurrenten übernommen habe. Auch für das vierte Quartal prognostizierte er Neugeldzuflüsse. Mit Blick auf das dritte Quartal hoben die Experten der Luzerner Kantonalbank zudem den positiven Neugeldzufluss hervor. Unter dem Strich schnitt die Bank besser ab als erwartet. „UBS hat in einem schwierigen Umfeld ein erfreuliches Ergebnis geliefert“, sagte Analyst Daniel Bosshard. UBS befindet sich im Vergleich zu vielen Konkurrenten in ruhigem Fahrwasser. Die Aktien des Zürcher Instituts legten um 4,2 Prozent zu.

UBS 16:11

Die Bank schloss das Quartal besser ab als von Analysten erwartet, obwohl sie in allen vier Geschäftsbereichen weniger als vor einem Jahr verdient hatte. Am deutlichsten war der Rückgang im Investment Banking, wo der Vorsteuergewinn um 47 Prozent zurückging. Insbesondere das Geschäft mit Fusionsberatung und Kapitalmarkttransaktionen schwächte sich ab. Auch die großen Wall-Street-Häuser erlitten im dritten Quartal einen Gewinneinbruch aufgrund sinkender Investmentbanking-Provisionen und höherer Rückstellungen. UBS war eine der ersten europäischen Grossbanken, die den Zwischenbericht vorgelegt hat. Am Mittwoch folgt die Deutsche Bank, am Donnerstag die Credit Suisse.