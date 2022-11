Qualcomms Snapdragon 8 Gen 2 lehnt sich an KI an

Qualcomm hat alle Details seines nächsten Flaggschiff-Chipsatzes, des Snapdragon 8 Gen 2, mit Fokus auf bessere und effizientere Leistung für KI-bezogene Aufgaben angekündigt. Das reicht von seinem aktualisierten KI-zentrierten Hexagon-Prozessor bis hin zu einer intelligenteren Bildverarbeitung und einem neuen Modem, das entwickelt wurde, um die beste Leistung aus 5G-Netzwerken herauszuholen. Es unterstützt auch Wi-Fi 7, weil die Zahlen immer weiter steigen.

Im Vergleich zum Snapdragon 8 Gen 1 enthält die Kryo-CPU des Gen 2 einen Hauptkern basierend auf Arm Cortex-X3 bei 3,2 GHz. Es gibt auch vier Leistungskerne (einer mehr als im letzten Jahr) mit 2,8 GHz und drei Effizienzkerne mit 2,0 GHz – alle zwischen 200 und 300 MHz schneller als die Hardware des letzten Jahres. Laut Qualcomm ist die CPU 35 Prozent schneller als die vorherige Generation, bei 40 Prozent Energieeinsparung. Ebenso ist die Adreno-GPU bis zu 25 Prozent schneller bei einer um 45 Prozent besseren Energieeffizienz. Der gesamte Chip basiert auf einem 4-nm-Prozess, wie der Gen 1.

Qualcomm sagt, dass es den gesamten Hexagon-Prozessor für eine bis zu 4,35-mal schnellere KI-Leistung verbessert hat. Qualcomm behauptet auch, dass es in der Lage ist, komplexere Aufgaben zu bewältigen, wie z. B. das Übersetzen einer Sprache in mehrere Sprachen in Echtzeit.

Die „Always-On“-Kamerafunktion wurde in ein weniger gruseliges „Always Sensing“ umbenannt

Gerade als wir anfingen, mit Wi-Fi 6 an Bord zu gehen, hat Qualcomm einen Sprung nach vorne gemacht und Wi-Fi 7 hinzugefügt – das 8 Gen 2 ist das erste System auf einem Chip, das es unterstützt. Das Snapdragon X70-Modem, das Anfang dieses Jahres auf dem Mobile World Congress angekündigt wurde, ist ebenfalls an Bord, mit einem eigenen KI-Prozessor, um die 5G-Abdeckung und -Geschwindigkeit zu steigern. Das X70 ermöglicht auch zwei aktive 5G-SIMs, sodass Sie zwei verschiedene 5G-Netzwerke gleichzeitig nutzen können. In der Tat mehr Bars an mehr Orten.

Auf der Audioseite gibt es jetzt Unterstützung für dynamisches räumliches Audio, sodass sich der Sound mit Ihnen bewegt, wenn Sie Ihren Kopf mit kompatiblen Ohrhörern bewegen. Es ist eine neue Ergänzung der Snapdragon Sound-Plattform von Qualcomm, wird aber bereits von Unternehmen wie LG, Samsung und Apple angeboten. Sie benötigen wahrscheinlich kompatible Kopfhörer, um den Head-Tracking-Teil durchzuführen. Für Spiele unterstützt der Chipsatz jetzt hardwarebasiertes Echtzeit-Raytracing für realistischeres Licht und Reflexionen; Unternehmen wie Oppo und Asus werden es in kommenden Geräten unterstützen.

Der Spectra Image Signal Processor des Unternehmens hat jetzt ein „Cognitive ISP“-Label mit der Fähigkeit, semantische Segmentierung in Echtzeit für Fotos und Videos zu verwenden. Dies hilft dem Bildgebungssystem, verschiedene Arten von Objekten in einem Bild zu identifizieren und eine geeignete Bildabstimmung vorzunehmen. Theoretisch hilft es der Kamera, zwischen Dingen wie Gesichtern, Haaren und Himmeln zu unterscheiden und bei der Aufnahme des Bildes Farbanpassungen vorzunehmen. Dies könnte es einfacher machen, vorherzusagen, wie ein endgültiges Bild im Sucher aussehen wird, während Sie es aufnehmen – bevor die Software-Bildverarbeitung ihre Arbeit macht. Snapdragon 8 Gen 2 ist auch darauf abgestimmt, neue Bildsensoren von Sony und Samsung zu unterstützen, den beiden Unternehmen, die im Grunde jeden Smartphone-Kamerasensor herstellen.

Seltsamerweise unterstützt die 8 Gen 2 die Aufnahme und Wiedergabe von 8K-Videos, aber die Unterstützung für Geräte und externe Displays liegt bei 4K, also … viel Glück beim Ansehen Ihrer 8K-Aufnahmen.

Die mit der Gen 1 eingeführte „Always-On“-Kamerafunktion wurde in ein weniger gruseliges „Always Sensing“ umbenannt und unterstützt Dinge wie das automatische Ausblenden von Benachrichtigungen, wenn sie erkennt, dass jemand anderes auf Ihren Telefonbildschirm schaut.

