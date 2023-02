Wanneer u een nieuwe Windows-laptop koopt, is een van uw eerste beslissingen welke processor u verkiest.

Je zou dit kunnen beschouwen als een regelrechte strijd tussen Intel en AMD, maar er is een derde hoofdoptie die het overwegen waard is.

Qualcomm, een bedrijf dat bekend staat om zijn smartphonechips, maakt sinds 2019 laptop-equivalenten. Deze op ARM gebaseerde chipsets bevatten zowel CPU- als GPU-componenten en zijn al opgenomen in apparaten van onder meer Microsoft, Samsung en Lenovo.

Een vierde versie van het vlaggenschip Snapdragon 8cx Compute Platform is voorlopig nog niet waarschijnlijk, maar we hebben al een redelijk goed idee wat we kunnen verwachten. Hier is alles wat u moet weten.

Wanneer worden Snapdragon 8cx Gen 4-laptops uitgebracht?

Qualcomm lanceert meestal nieuwe vlaggenschiplaptopchips tegen het einde van het jaar, maar er zit vaak meer dan 12 maanden tussen releases. Dit is wanneer ze in het verleden zijn aangekondigd:

Zonder enig teken van vorig jaar, is het waarschijnlijk dat we de Snapdragon 8cx Gen 4 zullen zien voordat 2023 uit is. Afgezien van het door pandemie getroffen 2020, lanceert Qualcomm meestal nieuwe producten tijdens een evenement in november of december.

Een aankondiging eind 2023 lijkt daarom waarschijnlijk, maar dat is in dit stadium slechts giswerk. Leaker Kuba Wojciechowski zei in een Tweet van november 2022 dat een aankomende ‘Hamoa’-chip in 2024 zou arriveren – dat is vermoedelijk de Snapdragon 8cx Gen 4.

In februari 2023 speculeerde GSMArena dat het ‘later dit jaar of zelfs 2024’ zou kunnen zijn, maar dat was niet gebaseerd op enig concreet bewijs.

Wanneer het wordt aangekondigd, zullen we vrijwel zeker ergens in 2024 de eerste Snapdragon 8cx Gen 4-laptops zien.

Welke laptops zullen de Snapdragon 8cx Gen 4 gebruiken?

Het is in dit stadium moeilijk te zeggen, maar het is mogelijk dat we bijgewerkte modellen zullen zien van de vier apparaten die de Snapdragon 8cx Gen 3 gebruiken. Dit zijn:

Lenovo ThinkPad X13s

Huawei MateBook E Go (alleen Wi-Fi-model)

Samsung Galaxy Book 2 Pro 360

Microsoft Surface Pro 9 (aangepaste ‘SQ3’-versie)

De Windows Dev Kit 2023 maakt ook gebruik van de Snapdragon 8cx Gen 3, maar is ontworpen voor een desktopconfiguratie en niet gericht op consumenten.

Het is mogelijk dat sommige van de Snapdragon 8cx Gen 2-apparaten ook weer verschijnen:

Acer Spin7

HP Elite-folio

Samsung Galaxy BookGo 5G

Microsoft Surface Pro X (aangepaste ‘SQ2’-versie)

De Duitse technologiesite WinFuture suggereerde echter in februari 2023 dat een high-end ARM-chip – waarschijnlijk de 8cx Gen 4 – ook in nieuwe 10-inch apparaten zou kunnen worden gebruikt.

De meeste hiervan zijn nieuw, maar het artikel speculeert dat Microsoft zou kunnen terugkeren naar de Surface Neo. Zelfs zonder een Qualcomm-chip denken we dat dat een goed idee zou zijn, maar het voelt als een gok.

Maar het is de moeite waard om te benadrukken dat deze naast grotere apparaten kunnen aankomen, niet in plaats daarvan.

Naast de bovengenoemde merken is Asus het enige andere bedrijf dat in het verleden heeft gezinspeeld op een Qualcomm Windows-partnerschap. Hopelijk zijn de upgrades overtuigend genoeg om meer fabrikanten aan boord te krijgen.

Wat zullen de specificaties van de Snapdragon 8cx Gen 4 zijn?

Er is tot nu toe slechts één belangrijke informatiebron, maar het onthult veel. Leaker Kuba Wojciechowski beweert veel belangrijke details over de Snapdragon 8cx Gen 4 te hebben ontvangen, en er valt zeker veel uit te pakken uit zijn Twitter-thread van januari 2023:

Belangrijke afhaalrestaurants zijn onder meer dat de krachtigste chip is uitgerust met acht prestatiekernen en vier efficiëntiekernen. Tijdens interne tests haalt Qualcomm blijkbaar 3,4 GHz (prestaties) en 2,5 GHz (efficiëntie) kloksnelheden – die cijfers kunnen zelfs nog hoger zijn voor het eindproduct.

De 12 CPU-cores zijn zogenaamd opgesplitst in blokken van vier, met elk 12 MB L2-cache en 8 MB L3-cache. De totale systeemcache bedraagt ​​blijkbaar 12 MB, terwijl er nog eens 4 MB is voor grafische uitvoer.

Wojciechowski zegt dat er ondersteuning zal zijn voor maximaal 64 GB geïntegreerd DDR5 RAM. Maar er zal vermoedelijk geen upgrade zijn naar de geïntegreerde GPU – Adreno 740, dezelfde die wordt gebruikt in de Snapdragon 8cx Gen 2. De high-end 12-core-versie ondersteunt echter ook afzonderlijke GPU’s.

De geïntegreerde GPU zal vermoedelijk ongewijzigd blijven ten opzichte van de Snapdragon 8cx Gen 2 uit 2020 Qualcomm

Wat connectiviteit betreft, zal de 8cx Gen 4 vermoedelijk worden geüpdatet naar de nieuwe Wi-Fi 7-standaard. Het zal naar verwachting ergens in 2023 beschikbaar zijn, eerder dan het oorspronkelijke schema voor begin 2024.

Vergeet niet dat dit de enige informatiebron is die we tot nu toe hebben. Wojciechowski heeft een behoorlijke staat van dienst op het gebied van lekken, maar dat betekent niet dat alles wat wordt genoemd in het eindproduct terechtkomt.

Het enige waar we vrijwel zeker van kunnen zijn, is 5G-ondersteuning, maar een upgrade naar Bluetooth 5.1 van de 8cx Gen 3 zou logisch zijn. Bluetooth 5.4 wordt ergens in 2023 verwacht, maar Qualcomm kan in plaats daarvan kiezen voor de huidige 5.3.

We zullen dit artikel updaten zodra er weer iets wordt onthuld over de Snapdragon 8cx Gen 4. Voor nieuws over de volgende mobiele chipset van Qualcomm, zie onze gids voor de Snapdragon 8 Gen 3.