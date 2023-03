Qualcomm zegt dat zijn nieuwe mid-range chipset, de Snapdragon 7+ Gen 2, meer dan 50% verbeterde CPU-prestaties heeft ten opzichte van zijn voorganger, de Snapdragon 7 Gen 1.

Dat is een bewering die net zo gewaagd is als het onconventionele naamgevingsschema dat het bedrijf heeft gekozen voor deze reeks mobiele chips. Er is geen 7+ Gen 1 of 7 Gen 2, verwarrend genoeg.

Met een niveau lager dan Qualcomm’s eersteklas chips uit de 8-serie, wordt de 7-serie zelfs nog krachtiger, tot het punt dat hij vergelijkbaar is met high-end chips van de afgelopen maanden.

Hier is alles wat u moet weten over de Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2, een chip die het bedrijf heeft gebouwd met partner TSMC.

Wanneer worden de eerste Snapdragon 7+ Gen 2-telefoons gelanceerd?

Qualcomm zei dat het verwacht dat apparaten met de Snapdragon 7+ Gen 2 deze maand, maart 2023, worden gelanceerd.

Aangezien het in maart werd aangekondigd, duurt het meestal even voordat apparaten in de schappen liggen, maar we zouden binnenkort van Android-fabrikanten moeten horen over aankomende releases met het nieuwe silicium.

Welke telefoons zullen de 7+ Gen 2 gebruiken?

Realme en Redmi zijn al bevestigd als merken die telefoons zullen uitbrengen met de Snapdragon 7+ Gen 2.

In een media-briefing zei Qualcomm-woordvoerder Cindy Lei dat we kunnen verwachten dat de 7+ Gen 2 zal verschijnen in telefoons die tussen $ 400 en $ 600 kosten – waardoor de chipset stevig op zijn plaats zit om te verschijnen in de beste mid-range telefoons die dit jaar nog uitkomen .

Qualcomm

Wat zijn de specificaties en functies van Snapdragon 7+ Gen 2?

Voordat er telefoons worden aangekondigd, hebben we heel veel informatie over de nieuwe chipset. Hier zijn de belangrijkste details.

CPU

Qualcomm beweert dat de Kryo CPU in de Snapdragon 7+ Gen 2 een pieksnelheid heeft van 2,91 GHz, een verbetering van 50% ten opzichte van de 7 Gen 1, de chip die ervoor in de line-up kwam.

Hierdoor komt de nieuwe chip qua piekverwerkingskracht heel dicht bij de Snapdragon 8+ Gen 1 uit 2022 die in telefoons zoals de OnePlus 10T zit.

De CPU in de 7+ Gen 2 heeft één primaire kern, drie prestatiekernen en vier efficiëntiekernen. Kor. Het is een chip die is gebouwd op een 4nm-proces met een 64-bits architectuur, gericht op de prestaties die moderne telefoons nodig hebben om games, fotografie, audio en al het andere dat we tegenwoordig naar onze apparaten gooien, van stroom te voorzien.

Het is opmerkelijk dat Qualcomm zijn 7-serie pusht om de 8-serie op de voet te volgen, aangezien het lijkt alsof alleen degenen die op zoek zijn naar de beste gaming-telefoons specifiek de recente Snapdragon 8 Gen 2 moeten kiezen boven iets zo krachtig als de 7+ Gen 2.

GPU

De Adreno GPU van de 7+ Gen 2 heeft een geclaimde 2x prestatieverbetering ten opzichte van de 7 Gen 1, wat volgens Qualcomm de grootste generatiesprong ooit is voor een 7-serie chipset.

Het ondersteunt 10-bits kleurdiepte voor HDR-gaming en is de eerste chip uit de 7-serie die auto variable rate shading (VRS) ondersteunt, wat helpt om het vermogen en de prestaties voor high-end games te optimaliseren.

Qualcomm zegt dat je de 7+ Gen 2 binnenkort in een Realme-telefoon zult zien Chris Martin / Gieterij

Camera’s

De 7+ Gen 2 heeft Qualcomm’s Spectra Triple 18-bits beeldsignaalprocessor (ISP) die de verwerking van afbeeldingen tot 200Mp en 18-bits RAW-foto-opname ondersteunt.

Bovendien krijgen telefoons met de chip verbeterde fotomogelijkheden bij weinig licht en kunnen ze tot 30 opnames van een scène computationeel samenvoegen om het best mogelijke beeld te vormen.

Dit soort vorderingen zijn belangrijk om op te merken op een smartphone-chipset onder het vlaggenschip, want hoewel de duurste telefoons ter wereld op de een of andere manier duurder worden, druppelen functies waarvan we verwachten dat ze het vlaggenschip blijven, vrij snel naar telefoons uit het middensegment.

Het is gewoon aan de fabrikanten van Android-telefoons om met hun producten alle kracht onder de motorkap te benutten.

Connectiviteit

De chip heeft de X62-modem van Qualcomm die (nu bijna verondersteld) je 5G geeft, maar minder duidelijk ondersteuning voor Wi-Fi 6- en 6E-standaarden. Dit is geweldig om te zien en maakt de connectiviteit van een apparaat voor meerdere jaren toekomstbestendig.

Qualcomm claimt ook “echt wereldwijde” ondersteuning van mmWave en sub-6 GHz-band 5G, maar het is aan de fabrikanten om ervoor te zorgen dat hun apparaten wereldwijd toegang hebben tot deze banden.

De 7+ Gen 2 ondersteunt ook 4G en 5G dual SIM dual active-modi, zodat je twee nummers tegelijk kunt gebruiken met volledige dataverbindingen.

De rest

Qualcomm is behoorlijk hard gegaan met het AI-potentieel van de 7+ Gen 2, ook al is de daadwerkelijke toepassing voor de consument misschien niet zo voor de hand liggend als gamen of fotografie.

Je krijgt willekeurig 2x betere AI-prestaties in vergelijking met de 7 Gen 1, maar wanneer de AI waarmee de meeste mensen spelen dingen is als ChatGPT – waarvan de rekenkracht zich op een server in de cloud bevindt, niet op het apparaat – is het moeilijk in te zien hoe nuttig dit is voor de meeste mensen.

Een betere illustratie is het idee dat de chip slimmer zou kunnen zijn in contextueel bewustzijn en akoestische scènedetectie. Vertaling: het kan het audioniveau van uw hoofdtelefoon intelligenter verhogen of verlagen, afhankelijk van het omgevingsgeluid om u heen.

Nogmaals, dergelijke slimheid wordt overgelaten aan Android-OEM’s om aan u, de consument, te leveren.