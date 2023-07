Stand: 07.02.2023 18:31 Uhr

Der chinesische Qu wurde als Generaldirektor der UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation wiedergewählt. Allerdings ist er umstritten: Laut ARD-Research soll die Organisation im Interesse Chinas umstrukturiert haben.

Qu Dongyu wurde zum zweiten Mal zum Direktor der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) gewählt. Bei der Wahl in Rom erhielten die Chinesen 168 von 182 Stimmen. Es gab jedoch keine Gegenkandidaten.

Forschung von ARD Qu sagte, er habe seine erste vierjährige Amtszeit als FAO-Direktor genutzt, um die Organisation im Namen Chinas umzugestalten.

Geopolitisches Interesse an der FAO

Bevor Qu 2019 die Leitung der FAO übernahm, war er als stellvertretender Landwirtschaftsminister Chinas tätig. Der 59-Jährige wurde von Peking für den Posten bei der UN-Organisation nominiert. Seine Wahl galt damals als Zeichen dafür, dass China sich für Ernährungsfragen interessierte und internationale Gremien mit hochrangigen chinesischen Vertretern besetzen wollte.

Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten BR, MDR, rbb Und SWR hatte Ende Juni Forschungsergebnisse veröffentlicht, die darauf hindeuteten, dass China die FAO für seine eigenen geopolitischen Zwecke nutzte.

Hat China Wählerstimmen gekauft?

Den Recherchen zufolge gibt es unter anderem Hinweise darauf, dass die chinesische Führung anderen Ländern Angebote gemacht hatte, bei Qus erster Wahl abzustimmen. Den Angaben zufolge besetzte der Gewählte daraufhin Abteilungen mit Direktoren, die zuvor lange Zeit im chinesischen Staatsapparat gearbeitet hatten. Dadurch wurden unter anderem Lieferungen umstrittener Pestizide nach Afrika, Asien und Ozeanien ermöglicht.

Qu ist ein auf Pflanzen und Genetik spezialisierter Biologe und hat an der Landwirtschaftsuniversität Wageningen in den Niederlanden promoviert. 2019 trat er die Nachfolge des Brasilianers José Graziano da Silva an, der selbst zwei Amtszeiten abgesessen hatte. FAO-Generaldirektoren können für maximal zwei aufeinanderfolgende Amtszeiten gewählt werden.