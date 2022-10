QPR-Chef Mick Beale: Warum ich den Wechsel zu Wolves in der Premier League abgelehnt habe | Fußball Nachrichten

Wenn ein Verein aus der Premier League zur Meisterschaft ruft, lautet die Antwort nicht oft nein.

Aber Mick Beale ist eindeutig kein gewöhnlicher Manager. Letzte Woche entschied er sich dafür, bei QPR zu bleiben, nachdem er einen offiziellen Ansatz zur Übernahme der Wolves abgelehnt hatte.

Es war ein ziemlich mutiger Schritt, aber Beale fühlte, dass er ihn ergreifen musste, nachdem er so viele andere davon überzeugt hatte, sich seinen Plänen anzuschließen.

„Ich war erst seit vier Monaten Manager“, erzählt Beale Sky Sports seiner Entscheidung. „Zu diesem Zeitpunkt waren es sechzehn Spiele, und ich habe es wirklich genossen. Ich hatte viele Leute davon überzeugt, hierher in den Verein zu kommen, sowohl in Bezug auf Spieler als auch auf Mitarbeiter, also war es wichtig, dass ich hier blieb.

„Ich habe keinen Agenten oder Vertreter, und das habe ich auch nie. Ich bin Fußballtrainer, also habe ich nicht das Bedürfnis, einen zu haben, und da gehen vielleicht viele Dinge bei der Übersetzung verloren, weil es keinen gibt eine, um den Lärm zu kontrollieren.

„Ich hatte ein Gespräch mit Les [Ferdinand – director of football at QPR] Anfang der Woche, und er hatte nichts gehört, und ich auch nicht. Also schlugen wir einfach weiter wie gewöhnlich.

„Wir haben am Mittwochabend einen großen Sieg gegen Cardiff errungen, es war eine wirklich positive Nacht für den Verein. Dann bin ich nach dem Spiel zu allen Medien gegangen und habe gehört, dass es einen offiziellen Ansatz gibt.

„Zurück im Hotel hatte ich wahrscheinlich zum ersten Mal seit ein paar Tagen vier oder fünf Stunden für mich allein. Ich hatte eine Reihe verschiedener Leute, die mich anriefen, um mir ihren Rat zu geben, und ich hatte ihn bei einigen anderen gesucht.

„Ich muss zugeben, dass ich zwischen 12 und 5 Uhr morgens nicht geschlafen habe, weil ich alles durchgespielt habe und wie ich mich über alles gefühlt habe, aber ich kam immer wieder auf dasselbe zurück.

„Dann kam ich morgens hierher und sprach mit den Eigentümern, Les und Lee Hoos, dem CEO, und wir waren uns alle einig, dass wir das Projekt hier fortsetzen wollten.“

Beales Ruf blüht auf. Zuvor war er Akademietrainer bei Chelsea und Liverpool, verbrachte dann einige Zeit als Assistent bei Sao Paulo in Brasilien, bevor er unter Steven Gerrard bei Rangers und dann bei Aston Villa arbeitete.

Auf dem Weg nach Birmingham am Freitagabend – live on Sky Sports Fußball – Drei Punkte würden QPR vor dem Rest des Wochenendes an die Tabellenspitze bringen.

Wenn sie weiter in die richtige Richtung drängen, besteht jede Chance, dass er mit QPR ein Top-Manager wird.

Aber Beale hat keine Eile.

„Die Premier League hat offensichtlich die Finanzen und ist die Liga der Welt“, sagt er. „Jeder möchte dort arbeiten. Ich hatte das Glück, letztes Jahr als Assistent und für große Vereine in ihren Akademien zu arbeiten, also habe ich das Gefühl, die Liga zu kennen.

„Aber hier ging es darum, zu QPR zu kommen und beim Aufbau eines Fußballvereins zu helfen. Es ist ein junger Kader und ein aufregendes Projekt. Der Verein hatte mir die Möglichkeit gegeben, zum ersten Mal Manager zu werden, und ich übersehe diese Dinge nicht leichtfertig. Ich weiß, dass ich als Trainer Saisons absolvieren muss, um mich über einen längeren Zeitraum zu beweisen.

„Wolves ist ein fantastischer Verein mit fantastischen Spielern, also war die Versuchung als Fußballtrainer offensichtlich da, aber nicht mehr als das. Ich jage nicht früh die Premier League oder die Finanzen. Ich versuche, meine Referenzen als Trainer aufzubauen Fußballmanager, und ich denke, der beste Ort dafür ist hier.“

Und was, wenn QPR sich weiterhin auszeichnet und die Aktie von Beale weiter steigt? Wie lange konnte er Annäherungen von größeren Fischen realistisch wegschlagen?

„Es gab interne Gespräche“, sagt er. „Meine Seite hat gegenüber den Klubs und den Spielern Zusicherungen gemacht.

„Ich möchte keine Spekulationen rund um das Managementteam, weil das nicht hilft. Im Fußball sind wir daran gewöhnt, dass es Spekulationen um Spieler gibt, das ist die Norm, aber ich denke, wenn es um das Managementteam geht, kann es den Verein verunsichern und.“ Ich will das nicht.

„Es war wichtig, dass wir danach ein Gespräch führten, um wirklich Klarheit zu bekommen, und es ist wichtig, dass diese Gespräche fortgesetzt werden. Es geht nicht um mangelnden Ehrgeiz, sondern darum, dass ich das Projekt, das wir hier haben, und die Autonomie, mit der ich arbeiten muss, wirklich schätze der Trainerstab.

„Ich habe mich in die Reise von QPR und diesen jungen Spielern eingekauft, und wir wissen nicht, wohin uns das führen wird.

„Nichts ist garantiert, und ich stehe sicherlich nicht unter dem Druck, befördert zu werden. Es ist das ultimative Ziel, auf das man hinarbeitet.

„Ich bin mir sicher, wenn wir alle gut abschneiden, sowohl Spieler als auch Mitarbeiter, wird es einige Spekulationen geben. Aber ich habe dem Verein versichert, dass ich hier sein möchte.“

Sie können sicher sein, dass jeder, der mit QPR zu tun hat, sich über diese Worte freuen wird.