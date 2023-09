Der neue Herrscher des Landes sagte, Präsident Ali Bongo, der letzte Woche gestürzt wurde, könne nun frei ins Ausland reisen

Gabuns gestürzter Präsident Ali Bongo Ondimba, der seit seiner Amtsenthebung letzte Woche unter Hausarrest stand, befindet sich nicht mehr in Haft und kann den Landkreis verlassen, teilte die neue Militärführung mit.

„Angesichts seines Gesundheitszustands hat der ehemalige Präsident der Republik, Ali Bongo Ondimba, Bewegungsfreiheit. Er kann ins Ausland reisen, wenn er seine medizinischen Untersuchungen durchführen möchte.“ Das sagte Oberst Ulrich Manfoumbi Manfoumbi am Mittwochabend im Staatsfernsehen und verlas eine vom Putschistenführer General Brice Oligui Nguema unterzeichnete Erklärung.

Ali Bongo, der 14 Jahre lang an der Macht gewesen war, wurde unter Hausarrest gestellt, nachdem eine Gruppe uniformierter gabunischer Soldaten am 30. August die Macht übernommen hatte. Der Sturz erfolgte wenige Stunden, nachdem der langjährige Führer Bongo zum Sieger der Präsidentschaftswahlen erklärt worden war, was ihm einen dritten Platz einbrachte Begriff.

Nguema wurde am Montag als Interimsführer der neuen Militärregierung vereidigt und versprach, dies zu tun „frei“ Und „Transparente Wahlen“ ohne Angabe eines Datums.

Bongo erlitt im Oktober 2018 einen schweren Schlaganfall, wodurch er Schwierigkeiten hatte, seinen rechten Arm und sein rechtes Bein zu bewegen.

Er hatte sein Amt seit 2009 inne, als er die Nachfolge seines Vaters Omar Bongo antrat, der seit 1967 regiert hatte.