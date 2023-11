Putins Verbündeter, bekannt als „der Henker“, bei geplantem Autobombenanschlag in der Ukraine getötet: „Es war unsere Operation“

Ukrainische Beamte haben die Autobombe, bei der am Mittwoch ein von Russland unterstützter Politiker getötet wurde, zur Verantwortung gezogen und die Tat als Vergeltung bezeichnet.

Die Hauptdirektion für Geheimdienste des Verteidigungsministeriums der Ukraine schrieb auf Telegram, dass „Verräter der Ukraine und Kollaborateure mit dem terroristischen Russland in vorübergehend besetzten Gebieten … gerechte Vergeltung erhalten werden! Die Jagd geht weiter!“

Andriy Cherniak, Vertreter des Militärgeheimdienstes der Ukraine, sagte gegenüber Politico: „Es war unsere Operation.“

In dem Telegram-Beitrag wurde behauptet, dass Mitglieder des Widerstands in den besetzten Gebieten an der Ermordung des Luhansker Abgeordneten Michail Filiponenko beteiligt gewesen seien, der einen früheren Autobombenanschlag nur wenige Tage vor der groß angelegten Invasion Russlands in der Ukraine überlebt hatte.

Top-ukrainischer Militärhelfer durch Granate zum Geburtstag getötet

Filiponenko führte zuvor von Moskau unterstützte Separatistentruppen in Luhansk an und vertrat die Gruppe vor Beginn der Invasion des russischen Präsidenten Wladimir Putin im vergangenen Jahr im Zentrum zur Überwachung des Waffenstillstands in der Region, berichtete Radio Free Europe.

Die Direktion behauptete, Filiponenko habe die Folter von Kriegsgefangenen und Zivilisten organisiert und sich daran beteiligt und nannte ihn „den Henker“.

Rebekah Koffler, Präsidentin von Doctrine & Strategy Consulting und ehemalige Beamtin des Verteidigungsgeheimdienstes, sagte gegenüber Fox News Digital, dass die Ukraine sich „gezielten Tötungen“ zuwendet, weil sie die von ihrer Gegenoffensive in diesem Jahr erwarteten Vorteile nicht realisiert habe.

EU-Beamte empfehlen die Aufnahme von Verhandlungen zur Aufnahme der Ukraine in die Europäische Union

„Es handelt sich um eine irreguläre Form der Kriegsführung, die von modernen Militärs eingesetzt wird, wenn sie mit konventionellen Ansätzen keinen klaren militärischen Sieg erringen können“, erklärte Koffler.

„Diese Art des Krieges wird weitgehend im Verborgenen geführt und beinhaltet geplante Attentate eines Staates – also seiner Spezialeinheiten – auf bestimmte Personen, die der gegnerischen Macht angehören, um den Gegner schrittweise zu degradieren, zu demoralisieren und abzuschrecken“, sagte sie.

„Obwohl es höchst unwahrscheinlich ist, dass diese neue Strategie das ultimative Ziel der Ukraine erreichen wird, das russische Militär aus den besetzten Gebieten zu vertreiben, wird sie den Russland-Ukraine-Konflikt letztendlich in eine neue Phase bringen – eine Phase geringer Intensität, die sich in die Länge zieht und ihn schließlich wenden wird.“ in einen „eingefrorenen“ Konflikt geraten“, fügte sie hinzu.

SELENSKIJ SCHLIESST DIE WAHL AUS, WÄHREND DER UKRAINE-RUSSLAND-KRIEG WEITERZIEHT

Die „Moscow Times“ stellte fest, dass seit Beginn der Operation im Februar 2022 mehrere „hochrangige Unterstützer“ der russischen Invasion angegriffen wurden, die Ukraine jedoch nur selten eine direkte Beteiligung an einem von ihnen behauptete.

Der Wechsel von einer direkten Offensive gegen Russland zu gezielten Tötungen hat einige Bedenken hervorgerufen, da dies laut einigen Insidern auf eine unkonzentrierte Vorgehensweise hinzudeuten scheint.

Eine Quelle des ukrainischen Inlandsgeheimdienstes SBU sagte gegenüber The Economist, dass ihnen dieser Ansatz „unbehaglich“ sei, da es sich bei einigen der getroffenen Ziele um „Randzahlen“ handele.

Ein ehemaliger Beamter der fünften Direktion des SBU deutete gegenüber dem Medium an, dass die Attentate in einigen Fällen darauf abzielten, den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu beeindrucken, und witzelte: „Clowns, Prostituierte und Witzbolde sind eine Konstante in der russischen Regierung.“

„Töte einen von ihnen und ein anderer wird an ihrer Stelle erscheinen“, argumentierte er.