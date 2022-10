Putins Teilmobilmachung: Ökonom warnt vor „demografischer Katastrophe“ in Russland

Die Mobilisierung von Präsident Putin könnte weitreichende Folgen für das Land haben. Da Russland bereits mit einer alternden Gesellschaft zu kämpfen hat, könnte der Verlust vieler Rekruten dazu führen, dass die Bevölkerung in einigen Gebieten dramatisch schrumpft, warnt ein Top-Ökonom.

Nach Einschätzung des Ökonomen Oleg Itskhoki wird Russland noch jahrelang unter den Folgen der von Wladimir Putin angeordneten Teilmobilisierung leiden. Das Land bewege sich auf eine „demografische Katastrophe von nationaler Bedeutung“ zu. Hauptsächlich würden Männer zwischen 20 und 35 Jahren eingezogen. „Das ist eine Generation, die schon eher klein ist“, sagt Itskhoki im Gespräch mit dem „Spiegel“.

Aufgrund des Geburteneinbruchs Anfang der 1990er-Jahre umfasst sie bereits nur halb so viele Männer wie der nächsthöhere Altersjahrgang. Der Ökonom warnt davor, dass in einigen Regionen, die besonders stark von Mobilisierung und Flucht betroffen sind, die Bevölkerung in dieser Altersgruppe um bis zu zehn Prozent schrumpfen könnte.

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Eingezogenen nicht unversehrt aus dem Einsatz zurückkehren, ist hoch. Itshoki schätzt die Verletzungs- und Todeswahrscheinlichkeit auf 60 bis 70 Prozent, basierend auf den registrierten Verlusten von Rekruten aus den von Russland kontrollierten sogenannten „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk.

Putin will den Verlust mit der Wehrpflicht kompensieren

Putin kündigte Ende September die Einberufung von 300.000 Reservisten an. Damit soll die Armee nach Verlusten im Angriffskrieg gegen die Ukraine wieder aufgefüllt werden. Hunderttausende Russen flohen nach der Ankündigung.

Itskhoki rechnet dem Bericht zufolge auch mit zwei Gewaltwellen in Russland. Der erste wird in direktem Zusammenhang mit „der Rückkehr der Kämpfer aus dem Kriegsgebiet“ stehen. Die zweite wird das Land mit großer Verzögerung treffen. Es ist verwandt „mit den Waisenkindern, die ohne Väter aufwachsen müssen“.

Oleg Itskhoki, geboren und aufgewachsen in Moskau, ist Professor für Wirtschaftswissenschaften an der University of California. Der 39-Jährige wurde kürzlich mit der Clark-Medaille ausgezeichnet, die von der renommierten American Economist Association an herausragende Ökonomen unter 40 Jahren verliehen wird.