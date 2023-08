Ein russisches Gericht verurteilte am Freitag den Oppositionsführer und Kremlkritiker Alexej Nawalny wegen Extremismusvorwürfen zu weiteren 19 Jahren Haft in einem Hochsicherheitsgefängnis.

Nawalny, der bereits eine neunjährige Haftstrafe in einer Hochsicherheitseinrichtung in Melechowo, 250 Kilometer östlich von Moskau, verbüßt, drohen nun jahrzehntelange Haftstrafen.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine 20-jährige Haftstrafe für Nawalny beantragt genannt In den sozialen Medien teilte er am Donnerstag vor der Urteilsverkündung mit, dass er mit einer langen „stalinistischen“ Strafe rechne.

„Wenn die Zahl bekannt gegeben wird, zeigen Sie bitte Ihre Solidarität mit mir und anderen politischen Gefangenen, indem Sie eine Minute darüber nachdenken, warum eine so vorbildlich lange Haftstrafe notwendig ist“, schrieb er. „Ihr Hauptzweck besteht darin, einzuschüchtern. Du nicht Ich.“

Obwohl er sichtbar an Gewicht verloren hat, machte Nawalny einen entspannten Eindruck, unterhielt sich vor der Anhörung mit dem Mitangeklagten Daniel Kholodny und schien während der Urteilsverlesung mit dem Verteidigungsteam Witze zu machen.

Die Staatsanwälte hatten außerdem darum gebeten, dass Nawalny in eine Strafkolonie des „Sonderregimes“ verlegt werden sollte, wahrscheinlich isolierter und mit eingeschränktem Zugang, ein Antrag, dem das Gericht stattgab.

„Die heutige Entscheidung (über einen Umzug in ein Sondergefängnis) formalisiert das, was bereits heute getan wird“, sagte Olga Romanova von der Gefängnisrechts-NGO Russia Behind Bars gegenüber der morgendlichen Radiosendung RZVRT.

Jewgeni Smirnow von Pervy Otdel, einer auf Spionage- und Verratsfälle spezialisierten Anwaltskanzlei, sagte, die Entsendung von Nawalny in eine „Sonderregime“-Kolonie sei „eine Möglichkeit, den Druck auf ihn noch weiter zu erhöhen“.

„Solche Gefängnisse sind denjenigen vorbehalten, deren Freiheit statt der Todesstrafe lebenslang eingeschränkt wurde, und insbesondere gefährlichen Wiederholungstätern“, sagte Smirnow. „Politische Gefangene fallen selten in diese Kategorie. Tatsächlich ist Nawalny in meiner Erinnerung der Erste.“

Er sagte, dass Nawalny im schlimmsten Fall allein in einer Zelle festgehalten würde und ihm nur ein einziger längerer Besuch und ein einziges Paket pro Jahr gestattet würden.

Experten für das russische Gefängnissystem haben auch Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Navalny vor seinen Mithäftlingen geäußert, wenn er in ein solches Gefängnis verlegt würde.

Hartes Vorgehen

Der 47-jährige Nawalny, ein langjähriger Kritiker und wichtigster politischer Gegner des russischen Präsidenten Wladimir Putin, wurde bei seiner Rückkehr nach Russland im Januar 2021 verhaftet, nachdem er in Deutschland nach einer mutmaßlichen, vom Kreml sanktionierten Vergiftung behandelt worden war. Damals bestritt der Kreml, dass Putin die Vergiftung Nawalnys angeordnet hatte, und sagte, es gebe keinen Grund, eine strafrechtliche Untersuchung einzuleiten, eine Entscheidung, die später vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt wurde.

Nach seiner Rückkehr nach Russland wurde Nawalny wegen Verstoßes gegen die Bewährungsauflagen einer früheren Strafe zu zwei Jahren und acht Monaten Haft verurteilt. Im März 2022 wurde er wegen Betrugsvorwürfen zu einer weiteren neunjährigen Haftstrafe verurteilt.

Die Extremismusvorwürfe sind nicht das Ende. Laut AP steht Nawalny außerdem ein weiterer Prozess wegen Terrorismusvorwürfen im Zusammenhang mit einem Bombenanschlag in St. Petersburg im April bevor, bei dem der kriegsbefürwortende Blogger Wladlen Tatarski getötet wurde. Nawalny, der zum Zeitpunkt des Angriffs hinter Gittern saß, genannt Für diese Anklage drohen ihm weitere zehn Jahre.

Mitglieder von Navalnys Team sagten, er sei im Gefängnis Schikanen ausgesetzt gewesen, ihm sei Essen und der Zugang zu medizinischer Versorgung verweigert worden. Nawalny hat den Gefängnisbehörden vorgeworfen, ihn unter verschiedenen Vorwänden in Einzelhaft zu stecken und festzuhalten, was gegen russisches Recht verstößt.

Nach seiner Inhaftierung bezeichnete ein russisches Gericht Nawalnys Bewegung als „extremistisch“, was zur Schließung seines Netzwerks von Wahlkampfbüros führte. Da die Regierung hart gegen seine Anhänger vorgeht, sind viele geflohen, in den Untergrund gegangen oder wurden eingesperrt.

Einige Verbündete des Oppositionsführers zeigten jedoch weiterhin ihre Unterstützung und organisierten Demonstrationen innerhalb und außerhalb Russlands.

Unterstützung zeigen

Vor der Urteilsverkündung am Freitag versammelten sich eine Handvoll Menschen vor der Strafkolonie in Melekhovo und trotzten langen Reisen in brütender Sommerhitze, um ihre Unterstützung auszudrücken. Sie standen ohne Sprechchöre und ohne Schilder an den Gefängnistoren und waren sich der Niederschlagung russischer Proteste gegen die Regierung nur allzu bewusst.

Zwei weibliche Unterstützer standen zwei Stunden vor der geplanten Urteilsverkündung vor den Toren des Gefängnisses.

Elena, 60, sagte, sie sei über Nacht aus St. Petersburg angereist, um an der Anhörung teilzunehmen.

„Es ist für mein eigenes Gewissen“, sagte sie zu POLITICO. „Und dass Nawalny sieht, dass er Unterstützung hat.“

Sie trug eine Tasche mit Wasser, Tee und einem Regenschirm für den Fall, dass das Wetter umschlägt.

Eine andere Frau, ebenfalls Elena, 53, mit zu einem Zopf gebundenen braunen Haaren, war um 4 Uhr morgens aufgestanden, um die Reise von Moskau anzutreten.

„Viele derjenigen, die Nawalny unterstützen, sind geflohen, um einer Mobilisierung zu entgehen“, sagte sie. „Wir sind Frauen in einem bestimmten Alter und gehen dieses Risiko nicht ein.“