Putins Aufruf zum Waffenstillstand: Kiew wittert eine „zynische Falle“ hinter dem Waffenstillstand

Stand: 06.01.2023 09:35 Uhr

Der von Kremlchef Putin angekündigte Waffenstillstand zum orthodoxen Weihnachtsfest stößt in der Ukraine auf wenig Begeisterung. Präsident Selenskyj sprach von einer „Verdeckung“, und auch westliche Politiker reagierten zurückhaltend.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat skeptisch auf die vom russischen Präsidenten Wladimir Putin angekündigte Waffenruhe reagiert. In seiner nächtlichen Videoansprache hinterfragt er die Motive der russischen Führung. „Jetzt wollen sie Weihnachten als Deckmantel nutzen, um den Vormarsch unserer Jungs im Donbass für eine Weile zu stoppen und Ausrüstung, Munition und mobilisierte Leute näher an unsere Stellungen zu bringen“, sagte er. „Was wird es bringen? Nur eine weitere Zunahme der Zahl der Opfer.“

„Ukraine hat kein Vertrauen in Russland“, Vassili Golod, WDR, aktuell Kiew, zum russischen Waffenstillstand am orthodoxen Weihnachtsfest Morgenmagazin, 6. Januar 2023

„Zynische Falle“

Der ukrainische Präsidentenberater Mykhailo Podoliak warf Russland Heuchelei vor. Er schrieb auf Twitter, Russland müsse „die besetzten Gebiete verlassen – erst dann werde es einen ‚vorübergehenden Waffenstillstand‘ geben“. Putins Appell bezeichnete er als „zynische Falle“ und reine Propagandageste. Anders als der russische Gegner greift die Ukraine kein fremdes Territorium an und tötet keine Zivilisten. Das macht nur Russland.

Der Chef des Nationalen Sicherheitsrates der Ukraine, Oleksiy Danilov, schrieb auf Twitter: „Was hat ein Haufen kleiner Kreml-Teufel mit dem christlichen Weihnachtsfest zu tun?“ Russland tötet Kinder, bombardiert Frauenkliniken und foltert Gefangene. Beim Waffenstillstand haben Sie es mit „Lügen und Heuchelei“ zu tun. „Russland versucht mit allen Mitteln, die Intensität der Kämpfe und die Intensität der Angriffe auf seine Logistikzentren zumindest vorübergehend zu reduzieren.“ Kiew wird daher nicht auf Moskaus „bewusst manipulative“ Initiativen reagieren.

Biden: „Putin versucht, Luft zu schnappen“

US-Präsident Joe Biden lehnte es ab, sich direkt zu Putins Schritt zu äußern, sagte aber, es sei interessant, dass der russische Präsident bereit sei, an Weihnachten und Neujahr Krankenhäuser, Kindergärten und Kirchen zu bombardieren. „Ich glaube, er versucht, Luft zu schnappen“, sagte Biden. Das US-Außenministerium sagte, es halte Russlands Ankündigung für unzuverlässig.

Auch EU-Ratspräsident Charles Michel warf Russland heuchlerisches Verhalten vor. „Ein Abzug der russischen Truppen ist die einzige ernsthafte Option, um Frieden und Sicherheit wiederherzustellen“, schrieb er auf Twitter. UN-Sprecher Stéphane Dujarric begrüßte die Ankündigung. Dies ersetzt jedoch keinen „gerechten Frieden“.

Bundesregierung „nimmt Kenntnis“ von Ankündigung

Auch die Bundesregierung reagierte zurückhaltend auf die angekündigte Waffenruhe. „Wir haben die Ankündigung zur Kenntnis genommen“, sagte ein Regierungssprecher. „Jede Einstellung der Feindseligkeiten hilft, Leben zu retten.“ Es bleibt dabei, dass Russland seine Truppen vollständig aus der Ukraine abziehen muss und somit diesen Krieg jederzeit beenden kann. „Wir fordern Russland weiterhin auf, dies zu tun.“

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) schrieb auf Twitter: „Ein sogenannter Waffenstillstand bringt den Menschen, die unter der russischen Besatzung täglich in Angst leben, weder Freiheit noch Sicherheit.“ Putin will offenbar „den Krieg nach einer kurzen Pause fortsetzen“. Wenn Putin Frieden wolle, würde er „seine Soldaten nach Hause bringen und der Krieg wäre vorbei“. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bezeichnete die angekündigte Waffenruhe bei RTL als „nicht glaubwürdig“.

Waffenstillstand für 36 Stunden angeordnet

Putin hat am Donnerstag während der orthodoxen Weihnachtsfeier einen Waffenstillstand in der Ukraine angeordnet. Die Waffenruhe soll von Freitagmittag bis Samstagabend und damit 36 ​​Stunden dauern. Nach Putins Anweisung lebten viele orthodoxe Bürger in den Kampfgebieten und sollten die Möglichkeit erhalten, den Weihnachtsgottesdienst zu besuchen. Auch die ukrainische Seite wurde aufgefordert, einen Waffenstillstand zu erklären. Die orthodoxen Kirchen in Russland und der Ukraine feiern die Geburt Jesu Christi traditionell am 7. Januar nach dem Julianischen Kalender.

Putin reagierte damit auf einen Appell des 76-jährigen russischen Patriarchen Kirill, der zu Weihnachten um einen solchen Waffenstillstand gebeten hatte. Kirill ist ein vehementer Anhänger Putins und seiner Politik und predigt gegen Kiew und den Westen.

Russland will ukrainische Angriffe erwidern

Beobachter in Kiew gehen davon aus, dass der Waffenstillstand die Ukrainer in der Weihnachtszeit vor Raketen- und Drohnenangriffen bewahren könnte. An den Fronten im Osten und Süden des angegriffenen Landes dürfte sich die Lage dagegen kaum ändern.

Moskaus Besatzungschef Denis Puschilin, der von Moskau in der ostukrainischen Region Donezk stationiert ist, hat bereits erklärt, russische Truppen würden ukrainische Angriffe trotz Putins Befehlen weiter erwidern. „Die Entscheidung betrifft die Einstellung der Einleitung von Feuer- und Offensivaktionen von unserer Seite“, schrieb Puschilin auf Telegram. Puschilin fügte hinzu: „Das bedeutet nicht, dass wir nicht auf feindliche Provokationen reagieren oder dem Feind während dieser Feiertage überhaupt die Möglichkeit geben, seine Frontpositionen zu verbessern.“