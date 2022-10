Putins Annexionen könnten ihn die Krim kosten

Wladimir Putin hofft, dass seine formelle Annexion von vier Regionen der Ukraine ihm helfen wird, den Sieg zu retten. Es spielt für ihn keine Rolle, dass keines der annektierten Gebiete vollständig von Russland besetzt ist oder dass die Ukraine weiterhin an Boden gewinnt, wenn es darum geht, russische Streitkräfte aufzulisten. Für Herrn Putin ließen die sogenannten Annexionen seinen Erfolg geltend machen, um ein zunehmend nervöses Publikum im Inland zu beruhigen. Obwohl seine Behauptungen eine gewisse Logik haben, entwickeln sie sich zu einem weiteren strategischen Fehler.

Man kann sehen, warum Herr Putin dies für eine gute Idee hielt. Die angebliche Annexion bringt diese Länder unter Russlands nuklearen Schirm. Angesichts dessen, wie oft Herr Putin in den letzten Wochen mit seinem Atomsäbel gerasselt hat, ist das eine gefährliche Entwicklung. Im weiteren Sinne ist die Annexion für Herrn Putin eine Möglichkeit zu behaupten, dass er „historische“ Ländereien an Russland zurückgibt. Herr Putin stellt es als Sieg dar und putzt sich während der Ankündigung der Annexion am Freitag: „Es gibt nichts Stärkeres als [these regions’] Entschlossenheit, in ihre wahre historische Heimat zurückzukehren.“