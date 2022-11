Putin wird nicht persönlich am G20-Gipfel teilnehmen, teilte die russische Botschaft mit

Hongkong

CNN

—



Der russische Präsident Wladimir Putin wird nächste Woche nicht persönlich an einem Gipfel der Staats- und Regierungschefs der Gruppe der 20 auf Bali teilnehmen, teilte die russische Botschaft in Indonesien CNN am Donnerstag mit.

Putin werde vom russischen Außenminister Sergej Lawrow vertreten, sagte Yulia Tomskaya, die Protokollchefin der Botschaft.

Tomskaya fügte hinzu, dass Putin noch überlege, ob er virtuell an einem der Treffen teilnehmen werde.

Putins Entscheidung, nicht persönlich am G20-Gipfel teilzunehmen, erspart ihm die Peinlichkeit, von anderen Weltführern wegen Russlands Invasion in der Ukraine konfrontiert – oder gemieden – zu werden.

Im Vorfeld der Veranstaltung haben westliche Länder und die Ukraine Druck auf Indonesien, den Gastgeber der G20, ausgeübt, Moskau stärker zu verurteilen und seine Einladung an Putin zum Gipfel zurückzuziehen.

US-Präsident Joe Biden, der an dem Gipfel teilnimmt, sagte im März, Russland solle aus der G20 ausgeschlossen werden. Hochrangige Mitglieder seiner Regierung haben G20-Veranstaltungen, bei denen russische Delegierte anwesend sind, verlassen.

Aber Jakarta hat dem Druck widerstanden und versucht, eine neutrale Position zu wahren. Sie hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj als Gast zum Gipfel eingeladen.

Selenskyj sagte, dass die Ukraine nicht am G20-Gipfel teilnehmen würde, wenn Putin teilnehmen würde. Es wird erwartet, dass er virtuell an den Sitzungen teilnimmt.

Der chinesische Staatschef Xi Jinping, der Putin im September in Usbekistan getroffen hatte, wird voraussichtlich auch an dem Gipfel teilnehmen und Biden zum ersten Mal seit dem Amtsantritt des amerikanischen Präsidenten vor fast zwei Jahren treffen.