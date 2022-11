Putin wird nicht persönlich am G20-Gipfel teilnehmen, sagt ein Beamter – POLITICO

Der russische Präsident Wladimir Putin wird nicht nach Bali reisen, um am G20-Gipfel nächste Woche teilzunehmen, bestätigte die Moskauer Botschaft in Indonesien am Donnerstag über Nacht.

Außenminister Sergej Lawrow wird stattdessen die russische Delegation leiten, sagte die Protokollchefin der russischen Botschaft, Julia Tomskaja, gegenüber AFP. „Das Programm von Präsident Putin wird noch ausgearbeitet, er könnte virtuell teilnehmen“, fügte sie hinzu.

Die Bestätigung, dass Putin nicht zu den G20 reisen wird, kommt nach monatelangen Spekulationen über die Pläne des Präsidenten für den Gipfel – und inmitten von Nachrichten am Mittwoch, dass der Kreml seine Truppen aus Cherson abzieht, der einzigen regionalen ukrainischen Hauptstadt, die russischen Truppen gelang Gefangennahme, seit ihre großangelegte Invasion im Februar begann.