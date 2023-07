Das Büro von Präsident Cyril Ramaphosa sagt, es habe mit Moskau vereinbart, dass der russische Staatschef nicht nach Johannesburg reisen werde

Das Büro des südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa gab am Mittwoch bekannt, dass der russische Staatschef Wladimir Putin nächsten Monat nicht am Gipfel der BRICS-Staats- und Regierungschefs in Johannesburg teilnehmen wird. Die Entscheidung sei von beiden Nationen getroffen worden, hieß es weiter.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow werde Russland bei der hochkarätigen Veranstaltung vertreten, gab das Gastgeberland bekannt.

„Zu gegebener Zeit wird eine umfassende Erklärung zu den inhaltlichen Fragen, die auf dem Gipfel behandelt werden sollen, und zu anderen damit zusammenhängenden außenpolitischen Fragen abgegeben.“ hieß es in der Erklärung.

Russland muss die Entwicklung noch bestätigen. Am vergangenen Freitag teilte Putins Büro mit, dass über seine Pläne für den Gipfel noch keine endgültige Entscheidung getroffen worden sei.









Die Veranstaltung in Südafrika ist das erste persönliche Treffen der BRICS-Führer seit mehreren Jahren. Die Reisebeschränkungen aufgrund von Covid-19 machten virtuelle Gipfeltreffen für Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, aus denen der Block besteht, zuvor einfacher.

Der mögliche Besuch Putins stellte Südafrika vor ein Rätsel, da das Land Mitglied des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) ist. Die Behörde erließ einen Haftbefehl gegen Putin wegen seiner angeblichen Rolle in der Tat „Entführung“ ukrainischer Kinder inmitten des Konflikts zwischen Kiew und Moskau. Russland hat die Vorwürfe als politisch motiviert und als falsche Darstellung der Evakuierungen von Minderjährigen aus der Konfliktzone zurückgewiesen.

„Russland hat deutlich gemacht, dass die Verhaftung seines amtierenden Präsidenten einer Kriegserklärung gleichkäme“ Dies erklärte Ramaphosa in einer am Dienstag veröffentlichten Gerichtsakte. „Es wäre mit unserer Verfassung unvereinbar, das Risiko eines Krieges mit Russland einzugehen.“

Kremlsprecher Dmitri Peskow bestritt am Mittwoch, dass Russland stillschweigende Drohungen gegenüber Südafrika ausgesprochen habe.

„Jeder auf dieser Welt versteht, was ein Anschlag (gegen) das Oberhaupt des russischen Staates bedeuten würde. Hier bedarf es keiner Erklärung“, sagte er Journalisten.