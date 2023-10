„Es ist viel besser für uns, unsere Bemühungen jetzt aufrechtzuerhalten und sie zum Erfolg zu führen, als später einen viel höheren Preis zahlen zu müssen, wenn wir uns mit einer Welt voller Aggression auseinandersetzen müssen“, sagte er.

Austin argumentierte auch, dass die Nichtlieferung von Hilfsgütern an die Ukraine die Wahrscheinlichkeit erhöhe, dass amerikanische Truppen eines Tages gegen Putins Truppen zur Verteidigung eines NATO-Verbündeten in Europa kämpfen könnten.

„Wenn Putin erfolgreich ist, wird er nicht vor der Ukraine Halt machen“, sagte Austin. „Wenn Sie ein baltischer Staat sind, denken Sie, dass Sie der Nächste sind, und für mich besteht kein Zweifel daran, dass er früher oder später die NATO herausfordern wird und wir uns in einem hitzigen Krieg wiederfinden werden.“

Blinkens und Austins Appell an die Gesetzgeber, Bidens Nothilfepaket intakt zu halten, kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich Senat und Repräsentantenhaus in Bezug auf die Hilfe für die Ukraine auf Kollisionskurs befinden.

Neuer Sprecher Mike Johnson plant, über ein Gesetz abzustimmen, das Israel 14,3 Milliarden US-Dollar an Militärgeldern gewährt, was Bidens Antrag für dieses Land entspricht, aber Geld für die Ukraine auslässt. Der von den Republikanern geführte Gesetzentwurf gleicht die neue Israel-Hilfe auch mit Kürzungen beim Internal Revenue Service aus. Der Schritt kommt im Senat nicht in Frage und bedeutet wahrscheinlich, dass viele Demokraten im Repräsentantenhaus diese Woche gegen den Gesetzentwurf sein werden.

Außenminister Antony Blinken sagte, die USA seien besser dran, ihre Unterstützung für die Ukraine aufrechtzuerhalten, als möglicherweise später einen höheren Preis zu zahlen. | Manuel Balce Ceneta/AP

In Bezug auf die israelische Hilfe argumentierte Johnson, dass der Kampf gegen die Hamas nach den brutalen Angriffen in diesem Monat die dringendste Notwendigkeit sei. Aber die Führer des Senats, einschließlich des Mehrheitsführers Chuck Schumer und Minderheitenführer Mitch McConnellargumentieren, dass der Gesetzgeber Hilfen für beide Länder im selben Paket verabschieden sollte.

Bidens Vorschlag sieht über 60 Milliarden US-Dollar für die weitere Unterstützung der Ukraine vor. Ein früherer Antrag der Ukraine in Höhe von 24 Milliarden US-Dollar, den das Weiße Haus im August eingereicht hatte und der Kiew im ersten Quartal des Haushaltsjahres helfen sollte, blieb auf dem Capitol Hill liegen.

Auf die Frage gedrängt, wie lange die Ukraine durchhalten kann, wenn keine weiteren Mittel genehmigt werden, sagte Austin, dies sei eine „Garantie“, dass Russland siegen werde.

„Es ist schwer, einen genauen Zeitplan anzugeben, wie lange es dauern würde, aber ich garantiere, dass Putin ohne unsere Unterstützung erfolgreich sein wird“, sagte Austin. „Wenn wir ihnen jetzt den Boden unter den Füßen wegziehen, wird Putin nur noch stärker und er wird erfolgreich sein.“

Regierungsbeamte argumentierten, dass die israelischen und ukrainischen Kämpfe miteinander verbunden seien, weil Teheran Drohnen und andere Waffen liefere, mit denen das russische Militär die Infrastruktur der Ukraine angegriffen habe. Laut Blinken macht die russische Technologie das iranische Arsenal „ausgereifter“.

„Das könnte gegen Israel oder möglicherweise gegen uns, gegen unsere Streitkräfte, gegen unser Personal eingesetzt werden, entweder direkt oder über iranische Stellvertreter“, sagte Blinken

„Diese wechselseitige Beziehung bereitet uns zunehmend Sorgen und wir müssen auf beiden Seiten entschieden dagegen vorgehen, weil sie eng miteinander verbunden sind“, fügte Blinken hinzu.

Ein Abbruch der Unterstützung für die Ukraine würde auch China ermutigen und Amerikas Stellung als verlässlicher Verbündeter schwächen, argumentierte Austin. Der Notfallvorschlag der Regierung umfasst auch Gelder, die darauf abzielen, China im Pazifik abzuschrecken und den trilateralen U-Boot-Pakt AUKUS mit Großbritannien und Australien umzusetzen.

Senatoren auf beiden Seiten des Ausschusses äußerten ihre Unterstützung für eine Verbindung der beiden Konflikte, im Gegensatz zu den republikanischen Skeptikern des Repräsentantenhauses gegenüber einer weiteren Finanzierung der Ukraine.

„Wir müssen erkennen, dass unsere nationalen Sicherheitsinteressen von all diesen autoritären Akteuren aggressiv in Frage gestellt werden“, sagte der Republikaner, der die Haushaltsmittel des Senats einstufte Susan Collins von Maine.

„Wir müssen Israel unterstützen, es kämpft um seine Existenz. … Ich glaube, wir müssen auch die Ukraine unterstützen“, sagte Senator. John Hoeven (RN.D.). „Wenn man sich die Geschichte anschaut, versteht man, dass Tyrannen wie Putin nicht aufhören. Sie müssen gestoppt werden.“

Gleichzeitig deutete Hoeven den Weg für eine endgültige Einigung über Hilfe – einschließlich der Grenzsicherheit – an, indem er seine Unzufriedenheit mit dem Vorgehen der Regierung gegenüber Migranten an der Südgrenze zum Ausdruck brachte. Es wird erwartet, dass Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas nächste Woche vor dem Ausschuss über die Grenzschutzfinanzierung aussagt, die Biden ebenfalls in dem Paket anstrebt.

Vorsitzender für Haushaltsmittel des Senats Patty Murray (D-Wash.) stellte außerdem fest, dass eine stärkere Finanzierung der Ukraine durch „große Supermehrheiten“ in beiden Kammern unterstützt wird.

„Es sollte also nicht umstritten sein, diese Finanzierung über die Ziellinie zu bringen“, sagte Murray.