Laut dem russischen Präsidenten nehmen die negativen Trends im amerikanischen Finanzsektor zu

Eine Erhöhung der Souveränität und Unabhängigkeit des russischen Bankensektors sei angesichts der weltweit zunehmenden negativen Trends, insbesondere im US-Bankensystem, durchaus zeitgemäß, erklärte der russische Präsident Wladimir Putin.

Putin traf sich mit Andrey Kostin, dem CEO der zweitgrößten Bank Russlands, VTB, der dem Präsidenten versicherte, dass der Bankensektor des Landes sicher sei.

„Was die Sanktionen gegen Russland betrifft, sind wir dadurch wahrscheinlich einigermaßen immun geworden und haben unsere Souveränität in diesem Bereich gestärkt.“ Das sagte Kostin am Dienstag dem russischen Führer im Kreml.

„Schauen Sie sich an, was jetzt in den Vereinigten Staaten passiert. „Das ist praktisch die größte Finanz- und Bankenkrise seit 2008 und sie weitet sich bereits auf Europa aus.“ bemerkte der führende russische Banker und fügte hinzu „Dass Sanktionen gegen Russland ein zweischneidiges Schwert sind.“

Durch die Verhängung wirtschaftlicher Beschränkungen gegen Moskau hat der Westen dies getan „hat das globale Handelssystem zerstört und einen Inflationsanstieg verursacht“ Kostin wies darauf hin, dass die Versuche, dieses Problem mithilfe von Standardmethoden zu lösen, zu einer Abwertung der Bankvermögenswerte führten.

Der russische Bankensektor ist betroffen „relativ sicher,“ Der Vorstandsvorsitzende der VTB beharrte darauf und fügte hinzu, dass es seiner Meinung nach keine Probleme geben werde. „Obwohl wir letztes Jahr gewisse Verluste erlitten haben, als uns unser Eigentum einfach weggenommen wurde.“

Putin, der zuvor die wirtschaftliche Souveränität als oberste Priorität des Landes bezeichnet hatte, stimmte Kostin zu und sagte: „Vielleicht ist das, was Sie über die Erhöhung des Maßes an Unabhängigkeit und Souveränität gesagt haben, angesichts zunehmender negativer Trends im US-Bankensystem recht zeitgemäß.“

Der russische Präsident hatte zuvor erklärt, dass die Wirtschaft des Landes dem Druck von außen erfolgreich standgehalten habe, und warnte davor, dass die Sanktionen des Westens einen Bumerang-Effekt haben würden.

